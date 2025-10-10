¿Quién fue el chismoso? Las autoridades noruegas encargadas de otorgar el Premio Nobel de la Paz (que Donald Trump no ganó) investigan información que sugiere que las apuestas en línea sobre el ganador de este año aumentaron repentinamente durante la noche, lo que apunta a una posible filtración.

Las apuestas a favor de la lideresa opositora venezolana María Corina Machado, quien recibió el Nobel de la Paz 2025 por su lucha por la democracia, se dispararon en el sitio de apuestas Polymarket poco después de la medianoche (tiempo de Noruega), según la información disponible en su página web.

“Estamos investigando el asunto”, declaró Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el brazo ejecutivo del Comité Noruego del Nobel, al ser consultado sobre la noticia, reportada inicialmente por los periódicos locales Aftenposten y Finansavisen.

Ganadora del Premio Nobel de la Paz había sido escogida desde hace días

El reservado comité de cinco miembros que eligieron a María Corina Machado como ganadora del Nobel de la Paz tomaron su decisión desde el lunes 6 de octubre, según informes previos en medios locales.

Corina Machado fue informada del Premio Nobel de la Paz pocos minutos después del anuncio, realizado a las 11 de la mañana en Oslo este viernes 10 de octubre.

Tres cuentas en Polymarket, que habían apostado principalmente por María Corina Machado, obtuvieron una ganancia combinada de aproximadamente 90 mil dólares, según Finansavisen.

¿Quién es María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025?

María Corina Machado, de 58 años, es una figura clave en la oposición a Nicolás Maduro, quien está ‘bajo fuego’ del presidente Trump que lo acusa de tener vínculos con el Cártel de los Soles, un grupo del crimen organizado en Venezuela.

La líder opositora fue reconocida por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela” y su lucha por lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

Su papel fue especialmente relevante durante las elecciones presidenciales de julio de 2024, donde la oposición denunció fraude electoral y la falta de transparencia por parte del gobierno.

La ceremonia de entrega del premio está programada para el 10 de diciembre en Oslo, aunque se desconoce si Machado podrá asistir.