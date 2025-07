Benny Ibarra, excantante de Timbiriche, reaccionó a la sentencia de Luis de Llano en el caso contra Sasha Sokol y se sumó a la lista de declaraciones de famosos acerca de la resolución legal.

El actor Sergio Mayer aseguró estar de acuerdo en que se haga justicia, a pesar de tener una relación de amistad con el productor, Katia Llanos, exintegrante de Garibaldi, defendió a de Llano tras el fallo de la Corte.

Ahora se suma Benny Ibarra, quien no solo trabajó con él en proyectos musicales, también tienen una relación familiar porque es sobrino del promotor de la banda Kabah.



¿Qué dijo Benny Ibarra de la sentencia a su tío Luis de Llano?

El representante musical es hermano de Julissa, mamá de Benny Ibarra, quien opinó acerca del conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano.

Benny Ibarra concedió declaraciones compartidas por Ventaneando, donde explicó que el problema entre su excompañera en la banda Timbiriche, y su tío le “duele de ambos lados”.

“Lo que yo hable del caso de Luis de Llano contra Sasha Sokol, mi hermana, es muy difícil, se puede manipular fácilmente, entonces prefiero no decir nada, entiendo que se me asesora en no dar ningún comentario, no quiere decir que no me duela de un lado u otro”, explicó el intérprete de ‘Cielo’.

A pesar de ser asesorado para no dar su opinión, Benny Ibarra declaró que a Sasha Sokol le aplaudió su insistencia y perseverancia, además que si su victoria legal se convierte en un parte aguas para que la ley proteja a las mujeres, entonces “se ganó”.

“A los dos les deseo lo mejor, desde lo más profundo de mi ser, respecto a Shasa, digo que es muy resiliente y si se logra ahora que muchas mujeres las proteja cada vez más, eso es un ganar (…) En el caso de mi tío que encuentre paz, fuerza y estemos todos mejor”, finalizó con el tema.



¿Qué pasó en el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol?

La última actualización del conflicto legal de Luis de Llano y Sasha Sokol es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo del productor musical y ratificó la sentencia.

“Ya no existe una instancia más alta en la justicia mexicana: deberá aceptar las consecuencias de sus actos“, escribió la cantante en su cuenta de X al compartir la decisión de la Corte.

El origen del problema legal se remonta a 2022, cuando Sokol informó de una denuncia contra el promotor musical, en el cual se le señaló por manipularla para mantener una relación amorosa cuando ella tenía 14 años y él 39.

En 2023, la SCJN atrajo el caso y condenó a Luis de Llano por daño moral, tras el rechazo del amparo, el productor debe disculparse públicamente, no mencionar a la cantante bajo ninguna circunstancia, pagar una indemnización y tomar un curso de prevención de conductas sexuales.