Pepe Aguilar rompió su relación con el compositor Gussy Lau luego de que este fuera novio de Ángela Aguilar, su hija. Ahora, circuló que hay un supuesto contrato de exclusividad por el cual el artista está ‘congelado’, justo antes de lanzar un disco.

Este álbum fue producido por el propio tío de Majo Aguilar; sin embargo, tras la ruptura ente Pepe Aguilar y Gussy Lau, el proyecto quedó ‘archivado’. Conoce todos los detalles.

René Humberto Lau Ibarra, más conocido como Gussy Lau, es un compositor y colaborador de confianza del cantante de ‘Por mujeres como tú’. Sin embargo, luego de revelarse que tenía un romance a ‘escondidas’ con su hija, terminó la relación laboral y personal que llevaban.

¿Qué dijo Gussy Lau sobre su relación rota con Pepe Aguilar?

Durante los últimos SESAC Latina Music Awards 2025, Gussy Lau le dijo a la periodista María Hurtado que, tras el rompimiento con la familia Aguilar, se complicaron las cosas en su carrera musical por la existencia de un contrato de por medio y quedó ‘congelado’ su disco que pensaba lanzar, producido por Pepe.

“Cuando todo estaba bien con ellos, el plan era el contrato. Hay que lanzar mi disco, se grabó el disco, Pepe lo produjo y todo. Cuando pasó el escándalo hubo el rompimiento de Pepe y (yo). Entonces, dijimos ‘cada quien por su lado, pero hay un contrato”, reveló el exnovio de la cantante Ángela Aguilar.

Tras el nulo interés del cantante de música ranchera en seguir colaborando, Lau quiere terminar con el contrato que tiene: “Se ha puesto muy difícil, pero seguimos en pláticas. Hoy, de hecho, tuve casi una hora y media platicando con los abogados de los Aguilar y parece ser que va caminando”.

De este modo, el compositor mexicano espera ser un artista independiente en los próximos meses, pues ese contrato le impide lanzar nuevas producciones.

“Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, ¿no? Pero en el contrato se supone que ellos iban a sacar mi música y no la van a sacar”, explica.

Sin confirmar que está ‘congelado’ por Pepe Aguilar, reflexiona: “Si (la música) no la sacan y no puedo sacarla y me han buscado disqueras como Universal, como Sony para sacar mi música y no se puede ¿Cómo le llamo a eso?”.



¿Qué dice Pepe Aguilar sobre ‘congelar’ la carrera de Gussy Lau?

En entrevista con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, Aguilar explica: “Entiendo, porque tampoco soy el abogado de la compañía, que este es un contrato normal de exclusividad y que también tenía ciertas cláusulas ahí de su obra”.

Sin embargo, asegura que él no tiene problemas en que este se termine: “Públicamente les digo yo: Si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a fuerza, pero también si alguien firma algo, señora… (se tiene que responsabilizar)”.

El padre de Emiliano Aguilar asegura no estar completamente al pendiente de esta situación, por lo que reveló que luego de su conversación con Chapoy se avocará a resolverlo y no perjudicar al compositor.

“A veces puede parecer injusto. He escuchado esta situación, le voy a poner atención a ver qué está pasando y lo que sea justo eso es lo que se va a hacer, porque no, yo no vine esta vida a fregar a nadie”, sentenció.