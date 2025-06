La relación entre Ana Bárbara, la cantante mexicana, y Antero Ugalde, su padre, se ha visto afectada durante los últimos años, ya que actualmente la intérprete de ‘Bandido’ se encuentra distanciada de él.

Esto fue revelado por Antero — también padre de Francisco Ugalde a quien Ana Bárbara denunció hace un año— en una reciente entrevista que brindó con motivo del Día del Padre, debido a que aseguró que la artista no le llama desde hace un año.

“Ya me siento caído”, dijo Antero Ugalde en una conversación con el periodista Gustavo Adolfo Infante al hablar sobre lo que ha sucedido con Ana Bárbara, a quien acusó de haberlo mandado golpear.



¿Qué dijo Antero Ugalde de Ana Bárbara?

Antero Ugalde aseguró que Ana Bárbara no lo llamó el Día del Padre, ya que desde hace tiempo ella no se acerca para saber cómo se encuentra, sin embargo, es una situación que no lo inquieta actualmente.

“Me la pasé aquí más o menos bien (el Día del Padre). Me hablaron algunos de mis hijos, ya con eso es más que suficiente. No, (Ana Bárbara no me habló)”, aseguró para Gustavo Adolfo Infante.

En esta entrevista, también compartió que la artista, quien llegó a cantar con Paquita la del Barrio, no suele hablarle en ninguna fecha especial: “tiene un año que no sabe que vivo. No me habla ni en Navidad, ni en mi santo, ni nada. Pues ni modo así es. Ella ya no tiene padre”.

No es la primera vez que Antero Ugalde habla del distanciamiento con su hija, debido a que en una reciente conversación con Venga la Alegría también aseguró: “Me tiró como fierro viejo”.



¿Es cierto que Ana Bárbara mandó golpear a su padre?

En la conversación con Gustavo Adolfo Infante, Antero Ugalde revivió un polémico tema, debido a que volvió a acusar a Ana Bárbara de supuestamente haber enviado a Francisco Ugalde, su hermano, a golpear a su padre.

“Que ni me vuelva a hablar en su vida. Me habló Pancho que, cuando salimos a hablar en una revista, se enojó mucho ella, se puso enojadísima. (Que le dijo) ‘Tú vete al rancho y pártele la madre a mi papá’”, aseguró el padre de Ana Bárbara en la conversación.

Anteriormente, Antero Ugalde había tocado el tema en una entrevista con el periodista Javier Ceriani, en donde aseguró: “me echó encima a Pancho de forma criminal (…) y a su mamá, pero feo. Pancho me toca un pelo y nos morimos los dos, lo que provocó esta niña”; y aclaró que todo ocurrió “hace muchos años”.

En esa conversación también aseguró que Ana Bárbara ahora se comporta de una manera diferente por causa de Ángel Muñoz, el esposo de la intérprete: “se volvió fría y calculadora (…) me la cambiaron”.

A pesar de todas las acusaciones, la cantante de ‘Fruta prohibida’ no ha hablado al respecto; sin embargo, sí lo hizo su hermana Sabina Ugalde, quien desmintió los señalamientos de su papá en un encuentro con los medios de comunicación.

“Ay, ya hablé con mi papá, pero ya está grande de edad, hasta crees tú también (que Ana Bárbara lo mandó golpear). Es bien chillón, mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca’’, comentó e indicó que su cuñado es una buena persona.



¿Por qué se distanciaron Ana Bárbara y su papá?

El distanciamiento entre Ana Bárbara y su papá comenzó en 2019, cuando Antero Ugalde compartió que la famosa lo ignoró durante un evento que se realizó en Río Verde, San Luis Potosí.

“Estaba ahí mi hermano José Luis, que era secretario de Finanzas en San Luis, con el gobernador. Entonces, Ana Bárbara ni me volteó a ver y dijo: ‘Aquí está mi tío José Luis, el que me dio la mano y me ayudó’. Entonces, me sentí muy mal”, comentó, según declaraciones retomadas por la revista Hola.

Ese mismo año, en una conferencia de prensa, la cantante explicó que ella le tiene un gran cariño a su papá: “hago lo mejor que puedo, a mi papá lo amo, lo adoro, a mi papá le agradezco la vida, a mi papá lo bendigo, siempre”.

A pesar de ello, hace un año Antero Ugalde compartió con Ventaneando, el programa de Pati Chapoy, que su vínculo no mejoró con los años, ya que el distanciamiento aumentó.

“A mí me daba 3 mil pesos mensuales. Un día aquí se puso la cosa muy terrible, que no llueve. Se me ocurre decirle: ‘hija, adelántame el año, son 36 mil pesos, porque quiero comprar pastura para las vacas, no ha llovido’”, recordó.

En aquel momento la cantante se negó, debido a que no tenía con esa cantidad; sin embargo, le envió 18 mil pesos. Tras ese momento, dejó de hablarle por completo, de acuerdo con Antero Ugalde.

Él aseguró que le estuvo llamando en diferentes ocasiones, luego de este hecho, debido a que la artista se presentó en San Luis Potosí y quería ir a verla, pero supuestamente no respondió.

Ana Bárbara habló en 2021 en el espacio de Pedro Sola y Pati Chapoy al respecto e indicó que, si bien, han tenido algunos desacuerdos, el cariño que ella le tiene sigue vigente.

“Mi papá es especial, es un señor de esos, de antes tiene sus ondas y de repente todos en la familia podemos tener diferencias en percepción (…), pero el amor ahí está”, comentó.

Además, en un reciente encuentro con los medios de comunicación, previo al Día del Padre, comentó: “cuando eres agradecido con la vida, no te queda más que llenar de bendiciones a tus raíces, de donde vienes”, aunque se negó a hablar de la relación que tiene con Antero Ugalde.