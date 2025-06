Valerie Mahaffey, actriz de Desperate Housewives, Northern Exposure y Young Sheldon, murió a los 71 años.

El fallecimiento de la famosa actriz de televisión fue confirmado por su publicista Jillian Roscoe a través de un comunicado donde su esposo, el actor Joseph Kell, expresó: “He perdido al amor de mi vida, y Estados Unidos ha perdido a una de sus actrices más entrañables. La echaremos de menos”. Le sobrevive su hija Alice Richards.

Reconocida por su versatilidad y carisma, Mahaffey dejó una profunda huella en la televisión, el cine y el teatro a lo largo de más de casi medio siglo.



¿Quién fue Valerie Mahaffey y de qué murió?

Valerie Mahaffey murió el pasado viernes en Los Ángeles, Estados Unidos, tras enfrentar el cáncer, según su publicista.

Ella fue muy discreta sobre su enfermedad y no se retiró oficialmente de la actuación, aunqu sí se distanció. De acuerdo con IMDb, sus últimos proyectos fueron The 8th Day (2025) y The Art of More (2016).

Mahaffey nació el 16 de junio de 1953 en Indonesia, y durante su infancia vivió en distintos países, como Nigeria, Inglaterra y finalmente Estados Unidos, donde se estableció de manera definitiva. En Nueva York comenzó su carrera en el teatro y debutó en televisión en la telenovela The Doctors durante la década de 1970.

A lo largo de su carrera, destacó tanto en televisión como en cine. Fue reconocida por su versatilidad actoral y su capacidad para alternar entre la comedia y el drama.

La intérprete alcanzó gran notoriedad por su papel de la hipocondríaca Eve en Northern Exposure, una comedia dramática de CBS ambientada en un pueblo ficticio de Alaska. Su interpretación le valió un Premio Emmy en 1992 como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

Uno de sus papeles más recordados en la televisión fue el de Alma Hodge en Desperate Housewives (Esposas desesperadas), donde interpretó a la intrigante rival de Bree Van De Kamp y exesposa de Orson Hodge. También participó en exitosas series como:

Young Sheldon (2017–2020) como Victoria MacElroy (14 episodios)

Big Sky (2020–2021) como Helen Pergman (9 episodios)

Dead to Me (Muertos para mí, 2019–2022) como Lorna Harding (9 episodios)

Glee, Grey’s Anatomy, Boston Legal, The Mindy Project, Private Practice, Frasier, Ally McBeal y Seinfeld, entre muchas otras.

En el cine, compartió créditos con Tom Hanks en Sully (2016), donde interpretó a Diane Higgins, y fue nominada a un Independent Spirit Award por su papel en French Exit (2020), donde actuó junto a Michelle Pfeiffer y Lucas Hedges.

También participó en Jack y Jill, Seabiscuit, Jungle 2 Jungle, The Witch Files, No Pay, Nudity y Crazy Eyes, entre otros títulos.