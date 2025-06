Los familiares de Grupo Fugitivo llevan una semana sin saber de ellos, y pese a que la Fiscalía de Tamaulipas dijo que hallaron sus cuerpos, las madres, hermanas y tías de Francisco, Antonio, Edyberto, Víctor Manuel y José Francisco, siguen buscándolos.

Aunque gracias a que se viralizó la desaparición de los 5 músicos en Tamaulipas muchos colectivos y personas se sumaron a la búsqueda, lo cierto es que también hay quienes han querido abusar de la situación.

Una de las tías del músico José Francisco Morales Martínez compartió en sus redes sociales uno de los varios intentos de extorsión del que fue víctima hace unos días.

El día de la desaparición de Grupo Fugitivo, sus familiares y amigos dejaron de tener comunicación con ellos alrededor de las 22 horas. Apenas el 29 de mayo desmintieron a la fiscalía tamaulipeca, y un día después la tía de José Francisco Morales, que en Facebook aparece como Clara M Lizcano, compartió la captura de pantalla de un intento de extorsión.

“Obviamente desde el día martes me están amenazando, extorsionando y mintiendo, solo jugando con mis sentimientos y queriendo que yo caiga”, menciona al inicio de su publicación.

La captura que compartió es de una nueva cuenta de Facebook y sin foto de perfil, desde la que supuestamente se contactó su sobrino para pedirle ayuda. Los mensajes dicen:

“Tiara ayúdame. Tengo rato intentando comunicarme contigo. Ayúdanooos. Nos están pidiendo demasiado dinero para soltarnos. Ayúdameee. Tíaaa. Necesito de tu ayuda”. Incluso, esta cuenta intentó hacerle una llamada, misma que rechazó.

Clara se mostró molesta por el hecho de que haya personas que quieran aprovecharse de la vulnerabilidad que tienen las familias de los miembros de Grupo Fugitivo, quienes buscan sin descanso a los jóvenes.

“Las personas cercanas saben como me decía él. No digan mamadas, y si quieren dinero trabajen, pinches huevones; no jueguen con uno, ya estoy harta de ustedes. Yo solo quiero encontrarlo, no andar jugando. Reporten, que se les caiga el teatrito. ¡BUSCANDO A FUGITIVO!“, escribió la mujer.

¿Qué sabemos de Grupo Fugitivo HOY 2 de junio?

Aunque el 29 de mayo el fiscal de Tamaulipas aseguró que el hallazgo de 5 cuerpos calcinados correspondía a Grupo Fugitivo, en una transmisión en vivo sus familiares lo desmintieron, pues en ningún momento se contactaron con ellos, y menos para hacer las respectivas pruebas genéticas con las que identificarían a los jóvenes.

“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada. Ellos no encontraron cuerpos (…) queremos saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. No sabe si es él, no tiene mi ADN. No sabemos, no lo he visto. Y a nosotros no nos han dicho nada”, explica la mamá de Francisco Javier Vázquez Osorio en aquel video.

Tanto Clara M Lizcano como otros familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo siguen compartiendo sus fichas de búsqueda, pues todavía no los encuentran. “Por favor, entréguenmelo vivo, no tomaremos represalias en nadie, ni se levantarán denuncias en ningún lado, solo pido me lo entreguen VIVO Y A SALVO. Tiéntense el corazón, estoy desesperada”, escribió Lizcano en su última publicación.

¿Quiénes son los miembros de Grupo Fugitivo desaparecidos?

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas publicó el 27 de mayo las fichas de búsqueda de los cinco hombres desaparecidos, identificados como:

Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años

Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años

Livan Edyberto Solís de la Rosa, de 27 años

Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años

José Francisco Morales Martínez, de 23 años.