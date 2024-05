Alejandro Alito Moreno dobla la apuesta y Jorge Álvarez Máynez le devuelve el farol. El presidente del PRI ha ofrecido renunciar a su cargo como líder de la agrupación y a su candidatura al Senado de la República si Álvarez Máynez, el aspirante de Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, renuncia a la carrera electoral en favor de Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición de PAN, PRI y PRD, Fuerza y Corazón por México. En una conferencia de prensa este martes a las 9.00, Moreno ha prometido: “Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez declina en favor de Xóchitl Gálvez y destina todo su tiempo de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República”. En una entrevista casi simultánea con la periodista Azucena Uresti, Álvarez Máynez ha respondido que la posibilidad de dar su apoyo por Gálvez “ni siquiera está sobre la mesa”, aunque ha dejado una puerta abierta: “Que renuncie Alito, que deje a Beatriz Paredes y ya después del tercer debate hablo con ella”.

Minutos después, Álvarez Máynez ha publicado un video en su perfil de X (antes Twitter) en el que sarcásticamente ha contestado: “Mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI: Alito Moreno, ¿y su nieve de qué la quiere?”. Máynez ha abundado: “Alito, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria de ideas, de congruencia, como [la priista] Beatriz Paredes. Renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte a un lado, y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes, a un esfuerzo ciudadano, a un esfuerzo que pueda construir un horizonte distinto para México. Tú de entrada hazte a un lado, si es antes del debate, pues está mejor”.

En una comparecencia ante la prensa de apenas 10 minutos, con solo tres preguntas de los periodistas al finalizar su discurso, Moreno ha urgido a Álvarez Máynez no solo a ceder su espacio político a Gálvez, también a utilizar el tiempo que por ley le corresponde en medios de comunicación para pedir el “voto útil” por la candidata de la coalición opositora: “Lo reitero, declinar en favor de Xóchitl Gálvez y ceder nueve millones de spots para radio y televisión que le restan al partido de Movimiento Ciudadano de aquí al final de la campaña para promover el voto útil y así ganar con claridad y con contundencia la presidencia de la República con Xóchitl Gálvez”. Máynez, por su parte, considera que, en realidad y en contraposición a lo que dicen todas las encuestas publicadas, él es segundo en intención de voto y Gálvez tercera, por lo que ha asegurado que no tiene intención de declinar. También cree que Alito “no va a cumplir” su promesa: “Él sabe que ya ni se puede, él tiene una patología con el engaño”.

Álvarez Máynez ha aprovechado también su respuesta para arremeter duramente contra Moreno: “Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada vez que voy crecemos en las encuestas, en todas hemos subido. Ya los rebasamos en más de 20 Estados del país. Lo que le pido a Alito es: vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles, que sí existen en todas las fuerzas políticas, los incorporamos para el proyecto del futuro. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar, te van a correr a patadas Alito”.

Para su proposición, Moreno recogía el guante que le tendió el lunes Luis Donaldo Colosio, figura clave en ascenso de Movimiento Ciudadano. La periodista Azucena Uresti le preguntó por la posibilidad de que Máynez se uniera a la coalición opositora para sumar fuerzas en la recta final de la campaña. “Si él está interesado en esa construcción, sería una posibilidad”, respondió Colosio. Los dirigentes del PAN y el PRI guardaron silencio durante casi todo el lunes, hasta que Moreno anunció por la noche que el martes daría un “importante mensaje a la opinión pública nacional”, en el que muchos ya se olieron la propuesta. Antes y durante la campaña, no han sido pocas las voces que han pedido a Movimiento Ciudadano que abandonara su carrera en solitario para formar un único frente contra Morena, el partido del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuya candidata, Claudia Sheinbaum, es la favorita a una distancia considerable de Gálvez en la mayoría de encuestas.

Álvarez Máynez había dejado caer en anteriores ocasiones que podría considerar esa opción ante la renuncia primera de Alito Moreno y de Marko Cortés, presidente del PAN, a pesar de ambos partidos pertenecen a lo que Movimiento Ciudadano llama “la vieja política”. Una parte fundamental de la estrategia de campaña de MC ha consistido en distanciarse de ellos y venderse como representantes de una “nueva política” que, en su discurso, rechaza las prácticas corruptas y viciadas del pasado. Aunque Álvarez Máynez comenzó la campaña como un desconocido que se sumó a la contienda a última hora, gracias a una estrategia de comunicación que ha apostado por la viralidad en redes sociales y su actuación en los debates, ha recortado bocado a bocado su distancia con Gálvez.



“La brecha entre candidatas está en empate técnico”

Según los cálculos de Alito, no respaldados por las actuales encuestas, “la brecha entre candidatas está en empate técnico”, por lo que la suma de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano podría lograr un 52% de votos frente al 48% de Morena, como pasó en las elecciones estatales y para renovar el Congreso de 2021. “Un margen que evitaría que este Gobierno no quiera reconocer el resultado. Ganaríamos con contundencia y capacidad”, ha celebrado Moreno.

“A pocos días de la elección, ha quedado claro que el partido de Movimiento Ciudadano y su candidato Jorge Álvarez Máynez no tienen ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México y que solo representan un espacio en la boleta electoral para dividir el boto de la oposición. Ni la opinión pública ni la opinión publicada le otorgan la más mínima posibilidad al candidato de MC de ganar la elección presidencial. Su candidatura es vista por millones de mexicanas y mexicanos como una muestra de terquedad y ambición política. Sin duda alguna, la única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xóchitl Gálvez Ruíz”, ha insistido Alito.

Moreno ha defendido su propuesta como un sacrificio por un bien mayor: “Si el costo de defender a México, a sus instituciones y a su democracia e impulsar a nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez es renunciar a mi candidatura al Senado de la República y a la dirigencia nacional del PRI, lo asumo con la frente en alto y con mucho orgullo. Hay que tener carácter porque sé que estamos haciendo lo correcto, lo que se tiene que hacer. México siempre será primero”.

El órdago de Alito mandó la pelota al tejado del partido naranja, aunque Máynez se ha encargado de devolver el balón rápidamente a la cancha de la coalición. Moreno también ha aprovechado su discurso, cargado de llamadas al patriotismo, para atacar frontalmente al partido de López Obrador:“A Movimiento Ciudadano y a su candidato les digo: no habrá 2030 sin antes pasar por 2024 y el próximo sexenio. México no aguantará seis años más de la peor desgracia y de la peor tragedia que representa para nuestro país el Gobierno de Morena. Los convoco a que demuestren de qué lado están. Si están del lado de México, de millones de mexicanas y mexicanos que estamos preocupados por la nación, demuestren que no están aferrados al poder y que de verdad aman y quieren servir al pueblo de México. Las decisiones importantes se toman con firmeza, con carácter, con convicción, y en este momento la decisión está de su lado porque la mía yo ya la tomé y es estar al lado de nuestro país”. Todos los ojos están ahora sobre Jorge Álvarez Máynez.