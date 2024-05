Olmecas blanquea por segunda ocasión a Tigres; hoy va por la barrida

Una noche caótica vivieron de nueva cuenta los Tigres de Quintana Roo en el estadio Centenario a manos de los Olmecas de Tabasco quienes los derrotaron por pizarra de 2 carreras a 0.

Un jonrón de Dawel Lugo, en el cierre del undécimo inning, llevó a su compañero a la zona de anotación para de esta forma encaminar a los Olmecas a su segunda victoria por blanqueada sobre los felinos y de paso amarrar la serie en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En ese acto, Randy Romero obtuvo base por bolas, e inmediatamente apareció Lugo, sacando la pelota por la pradera izquierda, dejando tendidos a los quintanarroenses. El abridor de la tropa tabasqueña, Braulio Torres-Pérez, se fue sin decisión, pero ratificó su condición de estelar, seis completas en blanco, cuatro hits, dos ponches y cero en los demás departamentos.

Otros resultados: Diablos amarra serie con debuts incluidos

Con un sencillo al jardín derecho de Carlos Sepúlveda, Ramón Flores llegó al plato con la carrera con la que por segunda noche consecutiva, los Diablos Rojos del México (18-5) vencieron a los Conspiradores de Querétaro (10-13), ahora por pizarra de 9-8 en 10 entradas, en el segundo juego de la serie que se realiza en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En este duelo se dieron dos debuts del lado rojo, el lanzador Máximo Rodríguez, quien con 18 años de edad trabajó dos tercios de entrada, en los que no permitió anotación y solo regaló un pasaporte, y el del infielder José Verdugo, quien tomó un turno y fue ponchado. Máximo y José se convierten en el tercero y cuarto peloteros que la ‘Pandilla Escarlata’ debutan en esta temporada, después de que vieron acción el pitcher Oscar Rojas y el cátcher Fernando Villalobos.

P

Bravos empareja la serie. En un buen juego de pelota, los Bravos de León empareja la serie al ganar en diez entradas 12 carreras por 8 a los Guerreros de Oaxaca, destacando los 3 jonrones del receptor Marco Chicuate en el encuentro; Yariel González conectó cuadrangular con dos carreras producidas.

El Águila se adjudicó la serie. El Águila de Veracruz conectó cuatro jonrones la noche de ayer y se impuso 6-2 a los Piratas de Campeche en el segundo juego de la serie. Connor Panas, Alan Espinoza, Jesús “Cacao” Valdez y Alberto Carreón se volaron la barda por el Águila, que aseguró la serie en el Estadio Nelson Barrera Romellón.

Leones rugen en casa. Los Leones de Yucatán vencen a base de batazos 8-2 a los Pericos de Puebla en una noche donde brilló el pitcheo melenudo, para dejar la serie 1-1 este miércoles en el Estadio de Beisbol Victor Cervera Pacheco. Este jueves los melenudos mandarán al montículo al panameño Randall Delgado que se verá las caras ante Jesús Miguel Vargas por los Pericos.

Charros suma nueva serie en Monclova. Monclova llegó a ligar 5 innings de par de corredores en circulación, pero el batazo oportuno no llegó, mérito para el pitcheo jalisciense que, tras verse en desventaja temprano, compuso el camino y supo defender una delantera que en su momento llegó con cuadrangular de Dwight Smith. Al final el choque lo ganó 3-1 Charros para asegurar serie en el Kickapoo Lucky Eagle de Monclova.

Sultanes se impone en duelo de pitcheo. Los ex serpentineros de Grandes Ligas, Lewis Thorpe y Tanner Anderson, brindaron un duelo de pitcheo en la victoria de Sultanes de Monterrey por 3-2 sobre Dorados de Chihuahua en el vibrante segundo de la serie en el Estadio Monumental. La novena dirigida por Roberto Kelly diseminó 12 imparables, aprovechando dos anotaciones en la fatídica séptima entrada para extender la ventaja inicial que la visita nunca soltó.

Toros cae en casa. Luke Westphal ponchó a once enemigos, Nick Williams y Niko Vásquez se volaron la barda, pero no fue suficiente y Toros de Tijuana perdió 7-3 ante Caliente de Durango en los amigables confines del Estadio Chevron. Con la derrota, el conjunto fronterizo dejó su récord en 14-9 en la segunda posición de la Zona Norte, a dos juegos del líder Sultanes de Monterrey.

Unión Laguna empata la serie en Aguascalientes. El bateo oportuno de Rieleros estuvo ausente en el segundo juego de la serie y los Algodoneros de Unión Laguna se llevaron el triunfo por 3-1 para igualar la serie. Este jueves será el tercer juego de la serie a las 19:30 horas entre Rieleros y Algodoneros en el parque Alberto Romo Chávez con la promoción de damas gratis.

Dos Laredos divide triunfos con Saltillo. Con un juego express, de apenas 125 minutos en su duración, este miércoles Tecos de las Dos Laredos igualó la serie de media semana ante Saraperos de Saltillo al superarlos por 3 carreras a 1 en el Uni-Trade Stadium. Este encuentro se encuentra colocado de momento como el segundo más rápido en lo que va de la temporada, durando 2:05 horas, un minuto más que el celebrado en Cancún entre Tigres y Pericos el pasado 1 de mayo.

Agenda beisbolera para hoy:

-Saltillo vs Dos Laredos a las 20:00 horas.

-Monterrey vs Chihuahua a las 20:00 horas.

-León vs Oaxaca a las 20:00 horas.

-Querétaro vs México a las 20:00 horas.

-Laguna vs Aguascalientes a las 20:30 horas.

-Veracruz vs Campeche a las 20:30 horas.

-Puebla vs Yucatán a las 20:35 horas.

-Jalisco vs Monclova a las 20:45 horas.

-Quintana Roo vs Tabasco a las 21:00 horas.

-Durango vs Tijuana a las 21:35 horas.