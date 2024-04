Xóchitl quiere cambiar: ser ella

By

En preparación hacia el segundo debate de aspirantes presidenciales, que se realizará el domingo venidero, las dos principales contendientes anuncian ciertos cambios de estrategia.

Xóchitl Gálvez, quien mantiene un rezago que parece irremontable, pretende ser ella, lo cual implicaría no hacer caso a estrategas y asesores (lo cual, dicho sea de paso, se lo ha recomendado con claridad el presidente Andrés Manuel López Obrador).

Entró en detalles: de repente es muy complicado que cada persona te dice una cosa distinta, está cañón. Uno te dice: tienes que ser así; otro te dice: tienes que hacer acá. No ataques al Presidente, ataca a Claudia, no ataques ni a Claudia ni al Presidente. ¡Híjole!, está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer. En ese cambio incluirá vestir huipil y no traje sastre, y ser más cuestionante, punzante contra Sheinbaum.

Por su parte, la puntera ha señalado en Tamaulipas (acompañada de Eugenio Hernández, el ex gobernador priísta de la entidad, que es candidato a senador por el Partido Verde, en alianza con Morena) que también tiene algunas cosas preparadas para el debate siguiente, a la luz del incremento en la guerra sucia de los opositores contra ella, el Presidente de la República y el morenismo.

Hasta ahora, tanto en el primer debate como en otros momentos en que ha recibido provocaciones o acusaciones de su adversaria hidalguense, la ex gobernadora de la Ciudad de México ha mantenido una distancia que es propia de su condición de sólida líder en la gran mayoría de las encuestas de opinión que podrían ser calificadas de serias. Ha respondido en algunas ocasiones, sin encajar demasiado la saeta, con un aire que a Gálvez ha parecido de gelidez. Ya se verá si hay cambio de actitudes el próximo domingo.

Por cierto, Sheinbaum no dejó pasar la más reciente pifia pública de Marko Cortés, el presidente del PAN que hace explícitos sus planes ilegales, como sucedió recientemente al revelar que en la Ciudad de México tuvo una reunión privada con los gobernadores panistas de Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes: Lo que hemos acordado, respetando perfectamente la ley: en los cinco estados gobernados por Acción Nacional va a ganar Xóchitl Gálvez como presidenta de la República (…) Mis gobernadores van a seguir trabajando y dando resultados, es su mejor carta de presentación, pero como líderes políticos que son en sus estados, lo que les hemos encargado es que les pidan a todos nuestros candidatos voto lineal por Acción Nacional.

Por ello, Sheinbaum apuntó: “Siempre Marko Cortés nos transparenta sus acuerdos en lo oscurito. Es increíble: acuerdo Coahuila reloaded. Es ilegal pedirle apoyo a los gobernadores. Es un delito electoral lo que acaba de decir Marko Cortés; es un delito electoral. Les voy a decir a los compañeros que están de representantes en el INE que presenten una queja”.

Por su parte, Clara Brugada asegundó el golpe que había asestado durante el debate dominical chilango a Santiago Taboada, al revelar que el panista pretende censurar el abordamiento ni más ni menos que del tema del cártel inmobiliario que define, aunque no es el único punto oscuro, la esencia y operatividad del bando blanquiazul que encabeza el citado Taboada.

Aseguró la ex alcaldesa de Iztapalapa que el candidato de PAN, PRI y PRD solicitó a la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México que se adopten medidas cautelares para evitar que 113 morenistas, entre ellos la candidata presidencial Sheinbaum, aborden el tema candente de la corrupción inmobiliaria propiciada por el panismo capitalino; además, que borren de sus redes todo aquello que se refiera a tal cártel.

Evidentemente, le duele a Taboada y su grupo la difusión de tal mafiosidad inmobiliaria, por lo cual Morena y aliados desplegarán una intensa campaña de difusión de dichas formas de delincuencia política blanquiazul. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

[email protected]