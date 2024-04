Diablos con paso perfecto en LMB tras apalear y barrer a Tigres 18-8

Una gran exhibición sobre el terreno de juego, dieron la noche de ayer los Diablos Rojos del México al vencer por pizarra de 18 carreras a 8 a los Tigres de Quintana Roo y de paso barrer al conjunto felino en esta segunda serie de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

La apelada al acérrimo rival en conjunto con las victorias ante Pericos, empatan el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia al ponerse con marca de 6 juegos ganados por 0 perdidos.

El tercer juego de la serie celebrado en el estadio Alfredo Harp Helú significó una jornada totalmente explosiva para los Escarlatas, ya que anotaron al menos una vez en todas las entradas del juego, destacando un rally de cinco en la tercera, uno de tres en la séptima y cuatro capítulos de dos carreras.

Los Tigres fueron los encargados de poner a trabajar la pizarra cuando en el primer inning, cuando frente al abridor Erick Leal timbraron dos ocasiones, pero la respuesta local fue con la misma moneda en la parte baja de ese rollo inicial (2-2).

Una entrada después, la artillería visitante de nuevo atacó al pitcheo rojo al hacer tres rayitas (5-2), pero después de eso vino la avalancha roja para anotar sin parar en todos los innings del duelo. En ese mismo lapso, el pitcheo cerró la cortina y solo permitió tres carreras en la parte final del encuentro, una en la quinta tanda y dos en la novena entrada.

Los Rojos anotaron una en la segunda (5-3), cinco en la tercera, dos en la cuarta, dos en la quinta y una en la sexta, para de esta forma marcar una distancia de 13-6. Y el remache llegó cuando sumaron tres anotaciones en el séptimo capítulo y dos en la octava, para cerrar la cuenta en 18 rayitas con 18 imparables.

Con este resultado, los Diablos empataron su marca de más juegos ganados al hilo al iniciar un calendario, luego de que en la temporada de 2010 iniciaron con seis triunfos al hilo: dos victorias sobre Sultanes de Monterrey, tres contra Acereros de Monclova y una frente a Broncos de Reynosa.

Después de este juego, Diablos Rojos tendrá un día de descanso este jueves para prepararse para jugar el fin de semana de nueva cuenta en casa, donde recibirá a Bravos de León del viernes 19 al domingo 21 de abril.

Dorados gana en su regreso a la LMB

Después de perder su partido inaugural en casa, Dorados de Chihuahua venció por marcador de 6 carreras a 4 a Rieleros de Aguascalientes en el Estadio Monumental la noche de ayer. La victoria significó el primer triunfo de los chihuahuenses en el circuito de verano desde el 24 de julio de 2010, donde obtuvo su última victoria sobre Sultanes de Monterrey durante la primera ronda de playoffs.

Dorados diseminó 13 imparables, con el primera base J.J. Matijevic conectando tres imparables y una remolcada, mientras que Oziel Flores y Leo Piña aportaron par de indiscutibles y una producida cada uno.

Otro de los equipos que logró su primer triunfo ante su afición, fue Caliente de Durango, novena que con una fuerte dosis de drama, se alzó con su primera victoria en el Estadio Francisco Villa por marcador de 4-6 ante los Tecolotes de los Dos Laredos, dejando la serie empatada a un juego por bando.

A pesar de no estar en su estadio, Conspiradores de Querétaro, fungió como local en el Hermanos Serdán de Puebla, parque en el que se llevó la victoria 9 carreras a 7 ante los Guerreros de Oaxaca, en el segundo juego de la serie.

En el sur del país, los Piratas de Campeche dieron cuenta del campeón, Pericos de Puebla al vencer por pizarra de 9 carreras a 4 con un Alejandro Ortiz encendido con el madero, quien conectó tres hits, incluyendo un jonrón y produjo cinco carreras.

Donde se empataron las series, fue en Veracruz y Jalisco, donde se vivieron encuentros emocionantes, pues en el puerto jarocho, El Águila derrotó por pizarra de 3-2 a Bravos de León, mientras que Sultanes de Monterrey aprovechó los titubeos de Charros para adjudicarse el triunfo por 4 carreras a 2 en el estadio Panamericano.

Para cerrar la cuenta, los Saraperos de Saltillo con una gran remontada y en entradas extras armaron un ataque grande que los llevó a lograr la victoria por marcador de 9 carreras a 4 ante los Acereros de Monclova, mientras que Toros de Tijuana ligó su tercera victoria al vencer 5-3 a Algodoneros Unión Laguna en el Estadio Chevron, ubicado en el estado fronterizo de Baja California.

Partidos programados para hoy:

-Oaxaca vs Querétaro (Juego 3) 8:00 PM

-Dos Laredos vs Durango (Juego 3) 8:35 PM

-Yucatán vs Tabasco (Juego 3) 9:00 PM

-Aguascalientes vs Chihuahua (Juego3) 8:00 PM

-Monterrey vs Jalisco (Juego 3) 9:00 PM

-León Vs Veracruz (Juego 3) 9:00 PM

-Puebla vs Campeche (Juego 3) 8:30 PM

-Saltillo vs Monclova (Juego 3) 8:45 PM

-Laguna vs Tijuana (Juego 3) 9:35 PM