“Vamos a continuar con la transformación”, es el mensaje de la campaña y de la entrevista que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, tuvo con El Financiero en la que remarcó los logros conseguidos por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum, la puntera de las preferencias electorales en las encuestas de El Financiero, subrayó en caso de llegar a la Presidencia tiene como objetivo sostener las políticas de los programa sociales impulsados por la administración obradorista.

Vamos a “continuar con un gobierno que esté dedicado a los que menos tienen, que sea un gobierno austero, que tenga disciplina fiscal y financiera, y que la honestidad sea el eje”.

¿Qué tarea del Gobierno de López Obrador se acelerará con Sheinbaum?

Claudia Sheinbaum marcha con una ventaja de dos dígitos en las encuestas de El Financiero que miden las preferencias electorales. (Cuartocuro / Galo Cañas Rodríguez)

En su plática con Salvador Camarena, columnista de El Financiero, Sheinbaum reconoció que México vive un problema de inseguridad pues admitió que en sus giras por el interior de la República, ha recibido peticiones de ayuda.

“Pero no es la generalidad (…) esta cosa que la gente tiene miedo no lo he percibido; nuestro evento en Lagos de Moreno, por ejemplo, fue gigantesco, y la gente sí grita “seguridad”, pero es un ambiente festivo lo que hemos vivido; y aquí en Morelos la gente sí dice ‘queremos más seguridad’, pero no es esta cosa de que la gente no sale de su casa porque tiene miedo; en algunos lugares a lo mejor sí, pero es lo menos.

Como lo dijo durante la firma del Compromiso Nacional por la Paz elaborado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata presidencial de Morena remarcó que no comparte el diagnóstico de organizaciones de que existe un “México que tiene miedo y que no sale a la calle”.

En aquella ocasión, Sheinbaum firmó el compromiso con la siguiente reserva: “Firmo el documento en el entendido de que hay una visión conjunta de construcción de la paz. Sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido”.

“El presidente (López Obrador) ha avanzado, cambió la tendencia (en la inseguridad), que es algo importantísimo, y nos va a tocar hacerlo más rápido, y tenemos que tener una estrategia de seguridad, porque pues hay crimen organizado en el país y tenemos que tener una estrategia para afrontar ese tema, y sí es uno de los temas que la gente en las encuestas en primer lugar dice seguridad, entonces hay que seguir atendiendo.

El interés de la población sobre cómo planean las candidatas bajar los niveles de violencia en México es un asunto prioritario: En la última encuesta de El Financiero, 12 por ciento de los entrevistados contestaron que las propuestas sobre seguridad es lo que más han recordado del primer mes de las campañas presidenciales.

Entre las propuestas de Claudia Sheinbaum para combatir la inseguridad están la consolidación de la Guardia Nacional, así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia para la seguridad pública, y poner en marcha un plan integral de combate al crimen organizado.

¿Sheinbaum se sintió ‘regañada’ por López Obrador?



Las candidatas y el candidato protagonizaron el primer debate presidencial del INE.

Camarena preguntó también a la candidata presidencial si se sintió ‘aludida’ por los comentarios de López Obrador sobre el primer debate presidencial 2024 del pasado domingo.

“En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada” de lo que se ha hecho en el presente Gobierno, dijo el mandatario en su mañanera del 9 de abril.

“Para nada (se sintió aludida). Y yo también creo que las preguntas, más allá de los conductores, no quiero polemizar con ellos, sí había una idea en las preguntas como si todo siguiera igual, los mismos problemas de hace 6 años, como si no se hubiera avanzado nada, sí había un sesgo en las preguntas como estaban elaboradas”, declaró.