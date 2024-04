En León no ‘maquillan’ la temporada

Elías Hernández, jugador del León y exseleccionado nacional, mencionó que pase lo que pase en esta recta final, ha sido un mal torneo para ‘La Fiera’, quien lleva un año sufriendo de altibajos, por lo que se tiene que analizar a profundidad la actualidad del equipo.

“Más allá de que se califique no se puede maquillar, no puedes taparlo, nos pasó el torneo pasado donde el equipo tuvo altibajos, se logró calificar y te echan en los cuartos de final y se decía que nos echaron porque en el torneo no fuimos un equipo regular, constante, entonces no puedes maquillarlo y creo que ahora sería lo mismo, un partido bueno, dos malos”, comentó Elías Hernández.

Admitió que son ellos mismos los máximos responsables de estar disputando con un cuchillo entre los dientes la recta final del campeonato, dependiendo de los resultados de otros equipos para ver si el León logra avanzar o no a la siguiente fase.

“No podemos dar esas ventajas porque ahora que estamos en la recta final son puntos que necesitas y que si tuvieras llegarías más relajado pensando en una calificación directa, no estar pensando si el equipo que viene atrás pierde o gana y eso te beneficia o no. Lo que no podemos cómo equipo y por lo que representa esta institución es estar pensando en ese tipo de cosas a estas alturas”, mencionó.

El León actualmente está en la posición 11 con 6 victorias, dos empates y 6 derrotas, sumando apenas 20 puntos en el torneo.

‘La Fiera’ cerrará el torneo enfrentando este fin de semana a Pumas, posteriormente a Monterrey y cerrarán con Juárez el 27 de abril.