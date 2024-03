“I say a little prayer for you”: El actor estadounidense M. Emmet Walsh murió a los 88 años, fue un rostro (y voz) conocido en alrededor de 300 películas, series y caricaturas, recordado por sus papeles en cintas como Blade Runner o La boda de mi mejor amigo.

Según la revista Variety, el crítico de cine Roger Ebert creó la ‘Regla Stanton-Walsh’, que decía que ninguna película que contara con Harry Dean Stanton o M. Emmet Walsh como actor de reparto podía ser mala.



¿De qué murió el actor M. Emmet Walsh?

Su fallecimiento fue confirmado este martes por su representante Sandy Joseph, quien en un comunicado difundido a medios estadounidenses explicó que el intérprete perdió la vida inesperadamente en Vermont.

Según su representante, la causa de muerte de M. Emmet Walsh fue un infarto.



¿Quién fue M. Emmet Walsh?

Walsh nació en Nueva York en 1935, tuvo una carrera de seis décadas en teatro, televisión y cine, y entre sus títulos más conocidos están éxitos de taquilla como Blade Runner (1982) o Critters (1986).

Su primera película fue Alice’s restaurant (1969), tras lo que trabajó con grandes figuras de la gran pantalla, desde Paul Newman hasta Harrison Ford, y más reciemente Daniel Craig, a quien acompañó en Knives out (2019).

En La boda de mi mejor amigo (1997), el actor dio vida al padre del protagonista (Dermot Mulroney); en Blade Runner (1982) fue el jefe de la policía de Los Ángeles de Harrison Ford, mientras que en Knives Out tuvo un pequeño papel como guardia de seguridad.

Entre las series que protagonizó están Frasier, The X-Files o The twilight zone.

M. Emmet Walsh M. Emmet Walsh, Daniel Craig, Noah Segan y LaKeith Stanfield en ‘Knives Out’ (2019). (Foto: IMDb).

“La tremenda obra de Walsh incluye 119 películas y más de 250 producciones televisivas”, indicó su mánager en un comunicado recogido por The New York Post.

“Enfoco cada trabajo pensando que puede ser el último, así que más vale que sea el mejor. Quiero ser recordado como un actor trabajador. Me pagan por lo que haría a cambio de nada”, decía el intérprete, según la nota.

Nunca se retiró de la actuación, su última participación fue en Outlaw Posse (2024).

Series y películas de M. Emmet Walsh

Estas son algunas de sus producciones más famosas:

El restaurante de Alicia (1969)

Blade Runner (1988)

La boda de mi mejor amigo (1997)

Expediente X (1999)

El gigante de hierro (voz) (1999)

Los Thornberrys (voz) (1999)

Christmas in the Clouds (2001)

Una Navidad de locos (2004)

Hasta que la muerte nos separe (2010)

La extraña vida de Timothy Green (2012)

El rey escorpión 4: La búsqueda del poder (2015)

Hora de aventuras (voz) (2012)

Toto (2018)

Knives out (2019)

Una pequeña mentira (2023)

Outlaw Posse (2024)

Con información de EFE.