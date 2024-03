“Cómo no se van a molestar los estudiantes”, afirmó este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los normalistas de Ayotzinapa, tras lamentar que autoridades estatales en un inicio sembraron la idea que los jóvenes habían disparado a policías en Guerrero.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Rosales explicó que existe mucha molestia por parte de familiares y de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa porque hay un “desaseo” en la investigación y la fuga de un policía, que derivó en un enojo mayor.

“Cómo no se van a molestar los estudiantes si hay todo un desaseo en la investigación, si todas las investigaciones estaban echándole la culpa de la fuga del policía, si no hubiera habido ese desaseo desde el inicio, yo creo que tampoco las protestas hubieran subido de tono”, acusó.

Por ello, el abogado exigió, a nombre de los padres de las víctimas, que sean separados del cargo los secretarios de Gobierno y de Seguridad en Guerrero para que cesen las protestas de los normalistas y le den tranquilidad a los familiares de Yanqui Kothan.

“Las autoridades de alto nivel del estado de Guerrero tienen que ser investigadas, desde nuestro punto de vista se deben de separar ya, deben renunciar al cargo para que haya una investigación objetiva”, sostuvo.

Rosales señaló que dichos funcionarios fueron partícipes del ‘desaseo del proceso’ que se está siguiendo en contra de los policías y aclaró que en ningún momento han solicitado la renuncia de la gobernadora Evelyn Salgado a pesar de su ausencia en el caso.

“No, hasta el momento no se tiene esa exigencia, estos funcionarios fueron los que manosearon el proceso, que avalaron una violación grave a los derechos humanos y que deben ser separados del cargo e investigados”, agregó.

Por último, pidió que las autoridades capturen, cuanto antes, al tercer policía que aún permanece prófugo: “Si se ve que están actuando contra funcionarios de alto nivel, que se ha detenido al policía que hoy en día está prófugo, creo que las aguas van a volver a su nivel”.

¿Qué dijo AMLO sobre las protestas de los normalistas de Ayotzinapa?

Sobre las protestas registradas el pasado martes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las fuerzas de seguridad no responderán de forma violenta, pero pidió moderación por parte de los normalistas de Ayotzinapa.

“Están en su derecho de manifestarse solo que también les hago un llamado a que no abusen, la instrucción que tienen los integrantes de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas es no caer en ninguna provocación porque hay quienes quieren llevarnos a la confrontación, acusarnos de represores y nosotros no somos eso”, remarcó.

Los normalistas protestaron luego de que el estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta fuera asesinado a manos de la Policía de Guerrero y los agentes se dieran a la fuga. Según la versión de las autoridades, los hechos ocurrieron en un retén de revisión en el antiguo libramiento a Tixtla, cerca de la salida a Chilpancingo.

Según los reportes de los agentes, estos marcaron el alto a la camioneta donde viajaban los estudiantes, pero los normalistas ignoraron la señal y, en respuesta, los oficiales abrieron fuego. Yanqui Kothan murió al llegar al hospital.

Sin embargo, la versión fue cuestionada por los familiares y la defensa de los muchachos. En su conferencia del 11 de marzo, el presidente López Obrador descartó la versión oficial que dio la policía de Guerrero y negó que el normalista disparara contra las autoridades.