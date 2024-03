Coparmex en la guerra sucia

Aunque el artículo 4º de su estatuto prohíbe a la Coparmex participar en actos de política partidista y realizar proselitismo a favor o contra partido político alguno o candidato a puesto de elección popular, ha encontrado el modo de darle la vuelta a esa restricción y es un activo participante en el proceso electoral en curso. Ximena Céspedes, presidenta del Comité de Difusión de Coparmex, fue exhibida ayer en la mañanera presidencial como una activa partidaria de la oposición que mantiene uno de los frentes de la guerra sucia en redes sociales contra el propio Presidente y Claudia Sheinbaum. La ejecutiva del organismo empresarial lo rechazó. Sin embargo, un estudio de la UNAM que sigue la pista a los mensajes de narcopresidente y sus variantes pareciera probar que sí tiene injerencia a través de su empresa MW Group. Numerosos empresarios de Coparmex ven con simpatía la guerra sucia, pero no se quieren involucrar porque tienen contratos con el gobierno. Según la empresa de Ximena Céspedes, ya empató Xóchitl a Claudia en número de menciones positivas. Otra fuente de recursos de la guerra sucia es el gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista Maru Campos.

Salinas Pliego: 3-2

Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia votaron a favor de Grupo Salinas y Totalplay, y dos en contra. A favor, Javier Láynez Potisek, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán; en contra, Luis María Aguilar y Lenia Batres. Causó extrañeza el voto de la ministra Esquivel, se suponía que era una de las leales al presidente López Obrador. La segunda sala de la Suprema Corte resolvió que la compañía del empresario Ricardo Salinas Pliego no aplicó deducciones de manera indebida en algunos conceptos, como comisiones a distribuidores y gastos administrativos, y la libró del pago de 645 millones de pesos. Grupo Salinas celebró la resolución y aseguró que la sentencia confirma la arbitrariedad e inconstitucionalidad con la que se ha conducido el SAT contra Totalplay. La compañía, además de los 645 millones de pesos a que se refiere el expediente, tiene otro adeudo fiscal por 858 millones por el ejercicio de 2012, también en litigio.

Recientemente, López Obrador informó en la mañanera que se habia reunido con Salinas Pliego y le ofreció un quita de 8 mil millones de pesos sobre el adeudo total, que supuestamente es superior a 20 mil millones de pesos. Salinas Pliego declinó la oferta, aunque parecía provechosa. Afirma que no debe nada.

La fiscalía de papel

De un plumazo, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, Daniel Ramírez Peña, decidió no vincular a proceso a siete empresarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con el fraude de la Autopista Bicentenario. Salvó, entre otros, a José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del consejo de administración de OHL, y al ex secretario de Gobierno del estado de México Ernesto Javier Nemer Álvarez. Argumentó el juez que la Fiscalía General de la República no ofreció elementos suficientes para procesarlos. Ya encarrerado el ratón, determinó desechar el expediente completo por los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación de un bien nacional. La parte melodramática, como ya es costumbre, le tocó al fiscal Gertz Manero. Acusó al juez de llegar a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto contra el Estado mexicano, razón por la cual la representación social de la Federación ahí mismo lo recusó… bla, bla, bla.

Twitterati

Fosfo… fosfo… Se descubre un escándalo en el gobierno de Samuel García en Nuevo León. Le da 200 millones de pesos a una empresa… que es suya. Con razón prefirió seguir de gobernador y pasarle la candidatura a Álvarez Máynez. Lo suyo, lo suyo… es el billullo, diría el clásico.

