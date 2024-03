Desde hace un tiempo se sabe que Pedro Sola no tolera a El Escorpión Dorado, personaje interpretado por Alex Montiel. Y aunque muy pocas veces coinciden, este lunes 11 de marzo el youtuber acudió al foro de “Ventaneando”.

La razón por la que El Escorpión Dorado acudió al foro de “Ventaneando” fue para promocionar un programa en el que él será el conductor, lo cual es un gran paso en su carrera.

Alex Montiel quien tiene una buena relación con Pati Chapoy e incluso en sus inicios en el periodismo trabajó con la famosa, fue invitado al programa de espectáculos para hablar de su nuevo proyecto.

En la entrevista, estuvieron presentes Pati Chapoy, Mónica Castañeda y Rosario Murrieta, pero el gran ausente fue Pedro Sola, quien tan solo minutos antes sí se encontraba en el foro conduciendo con las demás periodistas.

Cuando El Escorpión Dorado salió al aire en el programa, los televidentes se percataron que Pedrito Sola decidió abandonar el foro de “Ventaneando” para evitar encontrarse con Alex Montiel.

En los comentarios de la publicación de “Ventaneando”, los internautas bromearon con que Pedro Sola no estuvo presente en la entrevista que le realizaron a El Escorpión Dorado, mientras que otros tomaron a mal que el conductor no estuviera presente porque consideran que es una falta de respeto.

“Pedro Sola no está soportando”, “¿Y Pedrito?”, “Muy mal que no estuviera Pedrito compartiendo cuadro con Escorpión. Es un invitado y debió estar ahí”, “La mayonesa perdonó a Pedrito, pero Pedrito no puede perdonar al Escorpión”, “Pedrito no está feliz con esto”, “Pedrito huyó”.

En entrevistas o en sus redes sociales, Pedro Sola ha explicado que no tiene buena relación con El Escorpión Dorado y que no le parece gracioso el personaje porque es muy grosero.

Por otra parte, Alex Montiel ha mencionado que respeta la decisión de Pedro Sola de no estar cerca de él cuando coinciden, tal y como sucedió recientemente en “Ventaneando”.