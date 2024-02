Carlos Manuel Urzúa Macías, primer secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) murió este lunes 19 de febrero a los 68 años.

El cuerpo de Urzúa Macías fue localizado al interior de su casa, ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, en la zona sur de la Ciudad de México.

Así lo confirmó la familia del exfuncionario a través de un mensaje publicado en redes sociales, y autoridades capitalinas.

¿Qué sabemos de la muerte de Carlos Urzúa?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal de esa dependencia acudió al domicilio de Carlos Urzúa luego de recibir un reporte de una persona lesionada al interior de un domicilio en la colonia San Jerónimo Lídice.

“A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y, al llegar, se entrevistaron con una mujer quien refirió que escuchó un fuerte golpe y, al revisar, vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha hemática en la cabeza.

“Paramédicos que acudieron al sitio, diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso”, indicó la Secretaría capitalina en una tarjeta informativa.

Según la ficha de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los policías encontraron el cuerpo de Carlos Manuel Urzúa Macías tirado en las escaleras.

A través de un breve comunicado en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México agregó que no se abrió una carpeta de investigación sobre la muerte de Carlos Urzúa, ya que se trató de una “muerte natural”.

“Con relación a la muerte de un ex servidor público, ocurrida en un domicilio ubicado en la Colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, la Fiscalia CDMX informa que luego del fallecimiento, su médico tratante certificó muerte natural por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto”, publicó la dependencia.

Carlos Urzúa, el funcionario que le renunció a AMLO

Carlos Manuel Urzúa Macías llegó al equipo de López Obrador en 2018. Su estancia fue de apenas siete meses frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues declaró que había discrepancias con la gestión económica de la Cuarta Transformación.

En una carta dirigida al presidente, Urzúa detalló que se habían impuesto nombramientos a personas que no tenían la experiencia y los conocimientos necesarios.

El funcionario fue catalogado por el mismo López Obrador como un ‘hombre neoliberal’. Tras su salida del gobierno, Urzúa continuó con su vida de académica.

Esta es la carta de renuncia de Carlos Urzúa

A continuación reproducimos el texto íntegro de la carta de Carlos Urzúa del 9 de julio de 2019.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Estimado Presidente López Obrador:

No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco.

Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés.

Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México.

Atentamente,

Carlos Manuel Urzúa Macías.



Urzúa Macías se une al equipo de Xóchitl Gálvez

A finales de octubre pasado, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, integró a su equipo de trabajo a Carlos Manuel Urzúa Macías. “Tu trayectoria y experiencia son fundamentales en esta época de definiciones’” señaló la aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Desde entonces, Carlos Urzúa trabajó como parte del equipo de Xóchitl Gálvez junto al exgobernador de Tamaulipas señalado por presuntos nexos con el narcotráfico Francisco García Cabeza de Vaca, quien se desempeña como coordinador en materia de seguridad, y de Gabriel Quadri, quien ahora ocupa el ‘puesto’ de especialista en materia de medio ambiente y sustentabilidad.

¿Quién es Carlos Urzúa?

El economista, académico y político mexicano nació el 9 de junio de 1955 y se graduó de la licenciatura en Matemáticas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Además estudió una maestría en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Su primer cargo al lado de López Obrador fue en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México de 2000 a 2003, cuando el actual Presidente era jefe de Gobierno de la capital del país.

Ya como secretario de Hacienda, Carlos Urzúa tuvo que negociar con los tenedores de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional (NAIM) de la Ciudad de México la cancelación del proyecto.

Más tarde, el exfuncionario manifestaba en todos los foros en los que participaba que nunca estuvo de acuerdo con esa decisión, a la que llamó el pecado original en un libro que escribió, al que puso el mismo título.

Carlos también denunció que 600 mil fantasmas aparecen en la nómina para la recepción de la pensión gubernamental de adultos mayores, por lo que eso representa una fuga de 50 mil millones de pesos en el sexenio en donde ya no existe la corrupción.

Denunció la manera en que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto permite que cifras millonarias se esfumen, mientras se utiliza un programa asistencialista noble como la pensión de adultos mayores para tales fines.