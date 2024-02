Tigres ve similitud entre Copa de Concacaf y Libertadores

By

Previo a disputar su partido de vuelta en contra del Vancouver Whitecaps en los dieciseisavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres, habló sobre el nivel de la competencia que varios clubes mexicanos están disputando a la par de la Liga MX, asegurando que se encuentran en condiciones similares a la Copa Libertadores de la Conmebol.

“Este es un torneo internacional, un torneo que te lleva a lo máximo para cada club, el poder participar en un Mundial de Clubes, es muy importante como la Copa Libertadores, también de ahí sale un rival para el Mundial, entonces quiere decir que estamos en igualdad de condiciones”, declaró.

Respecto a su partido ante la escuadra de Vancouver, Siboldi afirmó que, tras empatar en la ida, no tienen nada seguro y buscarán su pase a la siguiente ronda en el Estadio Universitario.

“Es un partido que es definitorio, va a definir la serie, por supuesto que está abierta. Nosotros vamos a salir con un 11 que será muy competitivo y que va a buscar el resultado, sabiendo que también los que están esperando la oportunidad, los que no les toque iniciar, son soluciones”, manifestó.

El estratega uruguayo dejó en claro que no sólo intentará que sus dirigidos ganen el encuentro ante los canadienses, sino que lo hagan mostrando un buen futbol en el campo de juego.

“En lo personal, siempre he dicho que a mí sí me importan las formas, me interesa que el equipo juegue bien, porque siempre que el equipo juegue bien, vamos a estar más cerca de ganar, pero sin duda hay veces que los partidos se plantean diferentes y las circunstancias te hacen cambiar lo planeado”, expresó.