¿Verónica Castro está delicada de salud? Marcos Valdés afirma que acaba de visitar a la actriz de telenovelas, quien le expresó que se siente delicada y sufre de muchos dolores, por lo que pidió a su medio hermano Cristian Castro que la vaya a ver: “No sabemos cuándo se nos va”.

La presentadora de televisión de 71 años tiene dos hijos: Cristian Castro (de su relación con ‘El Loco’ Valdés) y Michelle Castro (del empresario Enrique Niembro).

Marcos Valdés (hijo de ‘El Loco’ Valdés y Rosa María Bojalil) lleva una buena relación con la intérprete de La casa de las flores y habló de su salud luego de los comentarios que hizo Cristian en Argentina.

El cantante Cristian Castro fue entrevistado en Secretos verdaderos, un programa argentino, el pasado 22 de enero, donde le preguntaron por los “problemas de motricidad” de su mamá:

“Ella está actuando a que está enferma porque me quiere ver, las mamás a veces actúan a que están enfermas porque te quieren ver, eso es lo que pienso, cuando yo llegue a ver a mi madre ella va a estar bien, ella se va a componer en un minuto, cuando la abrace… se le van todas las enfermedades. Yo lo único que le pido es que se tiña las canas”.

¿Qué tiene Verónica Castro en la actualidad?

La presentadora de televisión mexicana anunció su retiro en septiembre de 2019 y luego volvió en 2022 en la película Cuando sea joven. A finales de 2023, ella fue vista en una silla de ruedas luego de enfrentar muchas operaciones. En mayo del año pasado, Michelle Castro había comentado sobre “unos ‘bachecitos’ de salud” que enfrentaba su mamá.

Verónica ha tenido secuelas tras un accidente en 2004, cuando se cayó mientras montaba un elefante en Big Brother VIP, lo cual causó varias operaciones.

Marcos Valdés conversó con varios medios de comunicación hace una semana y afirmó que ella sufre de las secuelas por ese accidente que le causó la colocación de titanio en el cuello: “Yo acabo de ir a ver a Verónica y sí está delicada, le duele mucho su espalda… son unos dolores terribles. Hace un enorme esfuerzo, sí le duele”.

Según Marcos, la actriz le ha confesado que se siente delicada: “Ella no me miente, está saliendo adelante, pero sí le duele”.

Marcos le pidió a su medio hermano Cristian que vaya a ver a Verónica, “te lo dice alguien que ya perdió a su mamá, ve a verla ahora que la tienes… es buen momento para irla a ver porque no sabemos cuándo se nos va, mi mamá se fue hace dos años, pero me queda una satisfacción: el último aliento y beso me lo dio a mí”.

Sin embargo, Verónica se ha mantenido activa y en público: hace unos días fue la madrina de la nueva temporada de Ven acá, programa de Eugenia León, y fue maquillada por Alfonso Waithsman, quien publicó una fotografía al lado de la actriz, donde se le observa sonriente: “¿Hay rostro más bello que el de Verónica Castro? Te amo mi Vero, la Vero de todos”.

Además, el 7 de febrero, la estrella de telenovelas fue entrevistada en Ventaneando, donde dijo que no descarta regresar a un nuevo programa y comentó sobre la novia de su hijo mayor, la argentina Mariela Sánchez, previo a que ambos la visiten en México: “Es una chica que está queriendo estar bien en pareja y eso es lo que le gusta a Cristian, está muy bonito”.

Verónica Castro fue madrina de un programa de Eugenia León y fue vista sonriente a inicios de febrero.

Además, este 11 de febrero, Cristian Castro publicó su reencuentro con su mamá, donde se le observa de buen ánimo, al lado de su hermano Mich, Florencia Serrano y Mariela Sánchez.

¿Cómo fue el accidente de Verónica Castro con el elefante?

En 2004, Verónica tuvo una entrada espectacular en Big Brother VIP: “Miren nada más, arriba de un elefante de la buena suerte”, dijo en ese momento al entrar al programa.

Poco después, al llegar al final del pasillo, el animal dio la vuelta y comenzó a correr, con sus cuidadores detrás de él, ella no dejó de mantener la calma y pidió al público bajar la voz para que se tranquilizara: “Bajen su voz para que este animalito la baje también, bájenla”.

Sin embargo, la presentadora se cayó y tuvo lesiones, incluso se rompió la cadera y requirió de una reconstrucción de espalda, cervicales postizas y un cuello de titanio.

“Me tronaron todo”, dijo Castro a Telefe en 2014, “ensayé cinco veces, la elefanta y yo nos llevamos bien, comimos juntas, le eché de mi perfume, pero a la hora de la hora me pongo muy nerviosa”.

Esa noche, la elefanta reaccionó mal a las luces, la gente, los fuegos artificiales: “la elefanta se pone loca, se da la vuelta, me rompe el cuello, luego sale disparada y salgo yo volando por los aires, se me tronó todo”.

Los accidentes de Verónica Castro en helicóptero

Además, la actriz dijo en 2018 a Ventaneando que una vez casi pierde un dedo de la mano cuando le pasó un coche encima y tuvieron que reconstruirlo; además ha tenido dos accidentes aéreos: “me han pasado cosas muy fuertes, se me cayeron dos helicópteros”.

En 1992, en la Ciudad de México, la intérprete de Los ricos también lloran tuvo ese incidente en el que se desplomó la aeronave en la que viajaban entre árboles de Virreyes: “El de México, me dijeron que era del presidente (Carlos) Salinas en ese momento, no sé si era de él, pero sí quedó destruido… Así dejo yo destruidos los helicópteros”.