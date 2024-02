‘Miguel Herrera siempre se va de boca’: Ricardo Peláez

Miguel Herrera e Iván Alonso protagonizaron un intercambio de palabras en el Estadio Ciudad de los Deportes tras la victoria de Cruz Azul de 1-0 sobre Xolos de Tijuana. Para el comentarista de televisión, Ricardo Peláez, ‘El Piojo’ siempre se va de boca y aconsejó que fuera más prudente.

“Siempre se va de boca Miguel. De repente tendría que ser mucho más prudente y eso le ha costado su puesto en Selección Nacional y muchas otras cosas, pero aquí es evidente que Iván Alonso, si va a estar contestando todas las propuestas, todo lo que han dicho de él, no se ha aclarado”, indicó Ricardo Peláez en la mesa del programa de Futbol Picante.

El técnico de Tijuana y el director Deportivo de Cruz Azul se enfrascaron en la discusión en el pasillo rumbo a los vestidores tras finalizar la conferencia de prensa de Miguel Herrera.

“¿Qué dije? ¿Qué dije?”, le preguntó Miguel Herrera a Iván Alonso.

Iván Alonso respondió: “¿Qué no tienes memoria? No me faltes al respeto, no me faltes al respeto, a mí no me conoces. Venir acá…”.

“Aquí vamos a hablar”, dijo Miguel Herrera.

“Me faltaste al respeto”, reiteró Iván Alonso.

El cuerpo de seguridad como los auxiliares lograron intervenir y separar a ambos, calmando poco a poco la discusión.

Con su victoria, Cruz Azul llegó a 7 puntos y es quinto de la tabla general del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Por su parte, Xolos de Tijuana se estancó en dos unidades, teniendo una racha de dos empates y dos derrotas.