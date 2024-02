Tras revelar el fallecimiento de Tina Galindo, sus familiares y amigos cercanos se reunieron en un velorio en el que Daniela Romo recordó la cercanía que tenía con la productora de teatro y televisión.

Este 30 de enero, por medio de las redes sociales de Teatro de los Insurgentes, se confirmó la muerte de Tina Galindo a los 78 años con un mensaje en el que lamentaban el suceso: “Dejará una huella indeleble en el mundo del entretenimiento”.

Aunque en un principio se especulaba que la productora habría fallecido por complicaciones del COVID-19, seres cercanos a Galindo publicaron un comunicado en el que se explicó que murió por un paro respiratorio.

¿Qué dijo Daniela Romo de la muerte de Tina Galindo?

Una de las primeras personas en llegar al velorio de Tina Galindo fue Daniela Romo, quien desde la década de los 80 forjó una relación laboral y de amistad con la productora mexicana. La cantante fue abordada por un grupo de reporteros a los que les agradeció su presencia en la despedida de su amiga.

“Gracias por estar aquí para honrar a una persona de una trayectoria impecable, una gran creadora y madre de esta criatura”, fueron las primeras declaraciones que dio Romo tras el anuncio de la muerte de Tina Galindo.

Entre lágrimas, Daniela Romo reveló que tuvo la oportunidad de despedirse de Tina antes de que falleciera.

Daniela Romo y Tina Galindo fueron muy buenas amigas por más de 44 años. (Instagram @danielaromoweb)

“Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas… ahora si me siento muy huérfana porque ya no tengo ni a mi mamá, ni a Tina, pero las llevo en mí… (Tina) es el ser que me dio el ser sin parirme, ella me hizo así”.

Daniela mencionó que platicará con la hermana de Tina Galindo, María Elena Galindo, para determinar lo que sucederá con las cenizas.

“Está en la historia de muchos corazones… a los que nos tendió la mano, nos abrazó, nos ayudó y nos impulsó… no la despido, la llevo en mí”, compartió Daniela Romo con una voz cortada.

La intérprete de ‘Yo no te pido la luna’ comentó que se está planeando un homenaje para Tina Galindo, pero no dio más detalles sobre el evento.

¿Cómo fue la relación de Tina Galindo y Daniela Romo?

La amistad de Daniela Romo y Tina Galindo inició alrededor de 1982, cuando la productora se convirtió en manager de la cantante.

“Son 44 años que hemos trabajado juntas, hemos muchísimas cosas juntas, la gente se vuelve tu familia… me ha enseñado muchísimas cosas”, comentó Daniela en una conversación con varios medios en noviembre del año pasado.

En diferentes ocasiones, Romo mencionó que Tina Galindo fue una de las personas que la acompañó durante todo el proceso de recuperación del cáncer de mama que se le diagnosticó en 2011.

“Es mi hermana, es una parte esencial de mi vida, siempre le voy a estar agradecida, ni un solo día dejó de ir conmigo a radioterapias y quimioterapias”, explicó la cantante en 2012.

Daniela Romo y Tina Galindo trabajaron juntas por más de 40 años. (Foto: X @DanielaRomoWeb / @its_michelleromo24).

¿Quiénes fueron al velorio de Tina Galindo?

Además de Daniela Romo, varias celebridades de la industria del entretenimiento asistieron al velorio de Tina Galindo para despedirse, este es un listado de algunos de ellos:

Jacqueline Andere (actriz)

René Casados (actor)

Mayte Lascurain (artista)

Benny Ibarra (actor)

Manuel Mijares (cantante)

