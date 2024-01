Regina García de León, joven mexicana que aspira a Olímpicos de Invierno

Regina García de León, patinadora mexicana de 16 años, va poco a poco cumpliendo sus metas. Lo que comenzó como un hobby se convirtió en una decisión que hoy marca el pulso de su vida. Es Campeona Nacional de Patinaje Artístico sobre hielo y apunta a estar en el Campeonato Mundial Junior, así como hacer realidad el mayor sueño que tiene, estar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

“Todos los días tengo una rutina de ocho horas de trabajo, cuatro en el hielo y cuatro en el piso. De 5:30 a 7 voy a patinar, luego me voy a la escuela. Después de 1 a 4 regreso a patinar, en la tarde hago 3-4 horas de piso”, indicó Regina García de León en entrevista para Excélsior Digital.

A los seis años comenzó a patinar en un curso de verano y ahí mismo inició a tomar clases de grupo. El hobby se convirtió en algo serio; tomó clases con maestros canadienses de gran nivel, uno de ellos enseña a patinadores olímpicos.

Por la edad está en un nivel Junior y a partir de los 17 años podrá subir. Las caídas que ha tenido en pista la han hecho en trabajar más fuerte.

“Antes me frustraba mucho y pensaba que como se acababa el mundo, pero me he dado cuenta que de esas caídas se aprende más y que gracias a eso he podido trabajar cada vez más fuerte”, mencionó la patinadora mexicana.

Regina García de León ganó el Campeonato Nacional Junior, que se realizó en Puebla en el pasado mes de diciembre, con un puntaje 123.53. Por tercera ocasión, representará a México en el Dream Program que se realizará en PyeongChang, Corea del Sur. Dicho programa es patrocinado por el gobierno coreano para atletas de alto rendimiento con posibilidades de asistir a unos Juegos Olímpicos de Invierno y que sus países no tengan esa tradición de deportes invernales.

Su próximo reto será lograr los puntos necesarios para obtener un boleto al Campeonato Mundial Junior, que se celebrará en China Taipei en el próximo mes de marzo.

“Mi objetivo es calificar para el Mundial Junior, empezar a trabajar para clasificar para las Olimpiadas de 2026”, apuntó Regina García de León.

DONOVAN CARRILLO ACONSEJA A REGINA GARCÍA

La patinadora ha recibido consejos de Donovan Carrillo, quien hizo historia para nuestro país al ser el primer mexicano en entrar a una final en el programa corto de patinaje artístico durante los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.

“Admiro mucho a Donovan y sí he tomado unas clases con él y sí me ha dado algunos consejos, como qué debo mejorar. Él es el mejor acá. Le he pedido qué debo de mejorar en mi entrenamiento, mi rutina, él que me recomienda, sí le he preguntado”, indicó.

ORGULLOSA DE SER MEXICANA

Regina García de León Saab se siente orgullosa de ser mexicana. El que nuestro país no tenga tanto desarrollo en los deportes de invierno, la motiva aún más.

“Para mí es mucho orgullo porque es un país muy bonito, con mucha cultura, aparte México no es uno de los países que tengan tanto desarrollo en los deportes de invierno. Entonces representarlo es algo que me hace muy feliz, con mucho orgullo

“ES ALGO MUY MÁGICO”

Estando en cualquier pista, ella se siente libre, como si fuera algo mágico el poder recorrerla, entrenar y realizar sus rutinas.

“En la pista siento como si estuviera sola, aunque esté en un centro comercial y esté mucha gente, siento como si estuviera sola, libre, siento como muy mágico”, finalizó.