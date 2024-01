Audios del VAR serán públicos en Liga MX a partir del Clausura 2024

By

Luego de cuatro años de su llegada al futbol mexicano, el video arbitraje (VAR) dará a conocer las decisiones que se tomen durante los partidos de la Liga MX, esto será a partir del torneo Clausura 2024 según informó la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

La Comisión de Arbitraje encabezada por Armando Archundia detalló cómo funcionará este nuevo proceso en donde los aficionados podrán conocer las determinaciones que tomen los silbantes y el VAR a la hora de revisar una jugada.

En este Clausura 2024, con la autorización de la Comisión de Árbitros de la FIFA y de la IFAB, vamos a implementar la explicación que el árbitro va a dar cuando vaya a una jugada controversial”, informó el organismo.

Sobre el proceso para hacer públicos los audios, Archundia mencionó; “el paso es muy sencillo, él va y revisa y se tiene que modificar su decisión; el árbitro va a la cancha y dirá mi decisión es no penal, no gol o no falta del número del jugador y del equipo. Así de simple y de sencillo”.

A la par, reiteró que no todas las jugadas ameritan revisión, únicamente cuando el árbitro vaya al monitor se dará conocer la determinación final mediante el audio local del estadio, los silbantes tienen la encomienda de ser lo más precisos y claros durante su explicación.

Queremos transparentar en todos los sentidos, esto viene de FIFA y somos pioneros. Somos 24 asociaciones las que iniciaremos con esta explicación sobre las sanciones del VAR”, concluyó Archundia.

La herramienta comenzará a utilizarse este viernes 12 de enero en el estadio Corregidora durante el partido entre Querétaro y Toluca, posteriormente se utilizará durante el encuentro entre Mazatlán y el Atlético de San Luis.