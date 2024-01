La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó que su contrincante, Claudia Sheinbaum, no se pronuncie en contra de la violencia que está viviendo el país.

Después de un encuentro con simpatizantes en Pachuca, Hidalgo, la aspirante presidencial de la oposición recordó que se han asesinado a tres precandidatos a diferentes cargos pero todos de la oposición, dos de su alianza y uno de MC.

Además, Gálvez resaltó que Guerrero está pasando por una situación muy delicada, esto tras dos ataques en municipios diferentes.

Por esto, la precandidata condenó que Sheinbaum no hable sobre el tema, y la acusó de esconderse.

“Lamento que esté pasando eso con la gente, que estén enfrentando a los delincuentes y que el Presidente no haga nada, pero lo que más lamento es que la candidata de Morena guarde silencio, que la candidata de Morena meta la cabeza como avestruz y no se pronuncie en contra de estos asesinatos”, sentenció.

Asimismo, agregó que “vean lo que pasó en Guerrero en dos días. Guerrero está incendiado y la gobernadora (Evelyn Salgado) no aparece, y la candidata de Morena no abre la boca. Está bien que sea obediente, pero no tanto”.

Además, acusó a la precandidata de Morena de haber sido responsable de la inundación en Tula, Hidalgo, en 2021, cuando se desbordó el río cargado de aguas negras. “Esa decisión fue de la jefa de Gobierno, abrir las compuertas del túnel emisor oriente para echar el agua a Tula y no avisarles le costó la vida a 14 personas en el hospital”, lamentó.

Agregó que estas víctimas fueron resultado de la indolencia del gobierno de la Ciudad de México, que no quería verse afectado.

“No les importó. Mandaron miles, millones de metros cúbicos de agua, sin avisarle a los habitantes de Tula, para que no se inundara la Ciudad de México, para que no le afectara a la señora Sheinbaum”.

Asimismo, resaltó que esta es la manera de actuar de Sheinbaum, quien tampoco se preocupó por la tragedia provocada por la caída de la Línea 12 del Metro. “Eso lo tienen que saber los hidalguenses; una mujer que no le dio mantenimiento al Metro y murieron 26 personas por su indolencia”, recordó.

Por otro lado, se volvió a lanzar contra el exgobernador de la entidad Omar Fayad por haberse coludido con las bandas del crimen organizado que se dedican a perforar las tuberías de gasolina, para después revender este producto.

“Hoy Hidalgo ocupa el primer lugar en huachicol. El exgobernador que se fue fue cómplice de los huachicoleros. Por eso se fue a Morena, porque había una protección”, acusó.