Igor Lichnovsky pensó en retirarse y ahora es campeón con América

Igor Lichnovsky vivió este semestre una historia atípica en la que pasó de no ser considerado por Tigres a llegar en septiembre con América en calidad de préstamo por tres meses y terminar el año como campeón del torneo Apertura 2023 con las Águilas.

A decir del defensa chileno, parece toda una locura debido a que antes de esto, consideró dejar de jugar de manera profesional y fue ahí donde llegaron propuestas tanto de la Kings League como de la MLS y Europa; sin embargo, su familia siempre lo respaldó, así que cuando llegó la propuesta de la Águilas, anímicamente se levantó.

Sí, parece una locura. Esto no lo había contado, pero una de las cosas que hablé con la familia cuando se me informa el tema de mi futuro en Tigres, les dije que como que no tenía muchas ganas de continuar, me decepcioné un poco de la gente, de las cosas que pasan; obviamente ellos sosteniéndome, tratando de empujar a que esto continuara”, comentó Lichnovsky.

Cuando salieron opciones de la Kings League no eran broma, eran muy ciertas y poco a poco tenía opciones, opciones de ir a Europa, a Estados Unidos, pero no era algo que a mi forma de ver la vida me moviera y faltando dos o tres días para que se cerrara esto llega la de América, entonces llamé a mi esposa, a un par de amigos sobre esto, me alentaron a tomarlo y tengo que reconocer que tuve un pequeño envión anímico de querer hacer algo importante”, relató en medio del festejo por el título.

Anteriormente, Lichnovsky ya había sido campeón en otros equipos de México donde le tocó jugar, así que desde su arribo a Coapa siempre compartió con todos, su convicción de que con América sucedería lo mismo, cosa que al final sucedió y que, para él, es reflejo de la fe que tiene en todo lo que hace.

Ya me había tocado ser campeón con Necaxa, con Cruz Azul y Tigres. No sé si lo decía tan en serio, pero cuando llegué a todos les decía desde el primer día que íbamos a ser campeones y wow, terminó pasando. No puedo decir si es Dios o las cosas que haces, simplemente los animaría a que cuando las cosas se pongan difíciles, confíen y tengan fe porque al menos a mí así me ha resultado toda mi vida”, sentenció.