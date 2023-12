¡Touchdown en Brasil! Sao Paulo albergará partido de la NFL en 2024

La NFL hizo oficial que para 2024 se disputará el primer partido de la liga en Brasil, precisando que la Arena Corinthians será la sede del encuentro.

“In 2024, the NFL will play its first-ever game in Brazil!”, publicó la NFL en redes sociales.

La NFL no reveló cuál será el día exacto ni los equipos que jugarán en Brasil.

Llevar la NFL a nuevos continentes, países y ciudades de todo el mundo es un elemento crítico de nuestro plan para hacer crecer el juego a nivel mundial”, dijo el comisionado Roger Goodell al hacer el anuncio en la reunión de propietarios en Dallas (Texas).

“Brasil se ha establecido como un mercado clave para la NFL, y estamos emocionados de jugar en Brasil y Sao Paulo por primera vez en 2024”, señaló.

El gigante sudamericano cuenta con más de 38 millones de aficionados a esta competición, la segunda mayor afición internacional después de México.

La Arena Corinthians fue sede del partido inaugural del Mundial de Brasil 2024, entre la ‘Canarinha’ y Croacia. Además, en el recinto se jugaron otros cinco partidos del torneo.

La Arena Corinthians inició su construcción el 30 de mayo de 2011. Para el Mundial 2014 se tuvo un aforo de 68 mil aficionados y tras el torneo quedaron en 48 mil asientos.

Este partido será uno de los cinco de la temporada regular de 2024 que se disputarán fuera de Estados Unidos, mientras los otros cuatro se volverán a jugar en Reino Unido y Alemania.

Tres de ellos tendrán como sede Londres (dos en el Tottenham Hotspur Stadium y otro en Wembley) y el restante Múnich (Allianz Arena), que toma el lugar de Francfort, sede de un juego este año.

Sao Paulo fue elegida como nueva sede internacional por delante de Madrid, si bien la capital española podría recibir un partido en 2025, avanzó Peter O’Reilly, vicepresidente ejecutivo de la NFL