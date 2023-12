‘Chicharito’ Hernández le da el sí al América…., pero en un multiverso

Javier ‘Chicharito’ Hernández sorprendió con su respuesta. Primeramente, mencionó que en dos equipos no militaría en el futbol mexicano: América y Atlas. Posteriormente, si estuviera en un multiverso y le dieran a elegir cuál de los dos, optaría por las Águilas.

No. En el América no. Aunque ojo… En dos equipos no jugaría en el futbol mexicano, sería en el América y en el Atlas. Imagínate si en un multiverso me dieras a escoger cuál de los dos, yo escogería al América, el Atlas si no. Lo que hizo Omar Bravo no lo haría”, mencionó ‘Chicharito’ Hernández en entrevista con el Escorpión Dorado.

El delantero mexicano admitió que para que se dé su regreso a Chivas faltan varias cosas, pero nunca ha estado cerrado a ello.

“Para que eso suceda faltan muchísimas cosas, pero como siempre lo he dicho, creo que la historia, de la manera más romántica, sería que pudiera terminar mi carrera en Chivas, nunca he estado cerrado. Se tienen que dar muchas cosas”, dijo ‘Chicharito’ Hernández.

Javier Hernández, máximo anotador de la Selección Mexicana con 52 goles, consideró que el Tricolor está en un momento de transición.

“Muy buena camada, falta que el proceso cuaje más. La Selección está en una transición, hay muchos jóvenes, jugadores consolidados, pero les hace falta dar ese pequeño pasito para que existan estos Héctor Herrera, Memo Ochoa, Andrés Guardado, Miguel Layún en su momento, Héctor Moreno, ese tipo de jugadores que no solo estén consolidados, sino que además puedan aportar algo más a la Selección”, apuntó.

‘Chicharito’ Hernández señaló que, actualmente, sí hay líderes en la Selección Mexicana, que no sea Guillermo Ochoa.

Sí hay… Tienes a (César) Montes, que él es un líder, pero las personalidades, me imagino, que las personalidades puedan hablar mucho. Veo al Bebote (Santiago Giménez) que pueda ser un líder, Raúl Jiménez también. (Luis) Chávez a mí me gusta y creo que es una persona que aporta mucho ¡qué tal esa zurda! Ese gol que se ma** en el Mundial…”, mencionó.

Javier Hernández confía en recuperarse de su lesión, en la que lleva cinco meses de rehabilitación, para regresar a la Selección Mexicana.

“Ya se pagó el que no haya ido a un Mundial y ya está. Sabía que ese era el precio a pagar, desafortunadamente. Entonces, sí creo, como me voy a recuperar, me siento en un nivel en el cual puedo aportar. Aquí no es una necedad, por individualismo, sí creo que puedo llegar a aportar dentro y fuera del terreno de juego. Mi cabeza sueña, desea y tiene bien claro a dónde ir, y ahora, obviamente, que el cuerpo le responda a todo esto. Mientras mi cuerpo le responda a mi cabeza, le voy a seguir chingando”, dijo.