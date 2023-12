Mohamed cree que Pumas careció de experiencia ante Tigres

By

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Antonio Mohamed, fue directo y aseguró que la falta de experiencia de su plantel fue el principal factor para terminar por caer en Semifinales ante un equipo de la jerarquía de los Tigres de la UANL.

Primero creo que fuimos muy competitivos, estuvimos cerca de hacerlo, fueron dos juegos parejos y se definieron por detalles, nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró. Es un aprendizaje para el club, que debe seguir en transformación para seguir llegando a estos lugares y conseguir esa experiencia. Para llegar al éxito debes de soportar estos cachetazos, creo que la serie fue pareja”, indicó Mohamed.

Por otra parte, el ‘Turco’ entró en polémica y reconoció estar inconforme con el trabajo arbitral de Fernando Guerrero, quien expulsó al defensor auriazul Pablo Bennevendo, en el último tercio del encuentro.

La expulsión no es, (Fernando Guerrero) fue muy de gatillo rápido, porque para marcar el penal fue 10 minutos y para expulsar solo segundos, pero ya está, no sirve nada decir algo. Esas cosas a nosotros nos tienen que servir de aprendizaje y eso te va a dar el llegar a estas instancias y competir. Los jugadores, cuerpo técnico te miran a la cara, dejamos todos, alcanzó para esto y estuvimos muy cerca. No nos alcanzó esa es la realidad”, comentó.

Finalmente, el estratega argentino aseguró estar en el camino correcto con los Pumas de la UNAM, al regresar al club a semifinales luego de dos años ausente.

Si el club sigue por este camino va a llegar a una final y eventualmente a campeonatos, el club va a regresar más fuerte”, sentenció.