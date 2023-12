Sultanes le pega al líder de la LMP en el primer juego de la serie semanal

En un emocionante encuentro que se definió en extrainnings, los Sultanes de Monterrey dieron cuenta del actual líder de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los Naranjeros de Hermosillo por pizarra de 4 carreras a 3.

Gracias a un imparable al jardín central, viniendo al juego como bateador emergente ante los envíos del velocista Tayron Guerrero, en el cierre de la onceava entrada, fue como Juan Mora le dio el triunfo a los regiomontanos.

Otro de los juegos que se extendió a 11 entradas, fue el que protagonizaron Algodoneros de Guasave y Yaquis de Obregón, donde dos errores y una jugada en la que salió golpeado Yadir Drake, Obregón venció 3-2 a los de Guasave en el inicio de la cuarta serie de la parte complementaria del rol regular de la LMP.

Los que siguen con una marca ganadora, son los Charros de Jalisco, equipo que ligó su quinto triunfo al mando de Benjamín Gil como mánager, al vencer en esta ocasión por marcador de 6 carreras a 3 a los Cañeros de Los Mochis.

Con rally de 4 anotaciones en el octavo episodio y ofensiva encabezada por Javier Salazar, Reynaldo Rodríguez y Kennys Vargas, Los Águilas de Mexicali vencieron a Mayos de Navojoa por score de 7 carreras contra 3 durante el primer encuentro de la serie de semana regular.

Por último, en un apretado enfrentamiento entre los Venados de Mazatlán y los Tomateros de Culiacán, Manny Barreda protagonizó una destacada actuación y Andrés Álvarez definió la victoria 1-0 para los guindas en la capital sinaloense.

Juegos para hoy:

Naranjeros Vs Sultanes a las 19:30 horas.

Cañeros Vs Charros a las 19:30 horas.

Venados Vs Tomateros a las 20:05 horas.

Algodoneros Vs Yaquis a las 20:10 horas.

Mayos Vs Águilas a las 21:30 horas.