La FIFA revela motivos del castigo a Rubiales; hizo ‘gesto del siglo pasado’

La FIFA ratificó la sanción por tres años a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), y dio a conocer los motivos de la misma, donde el exdirectivo no podrá participar en ninguna actividad con el futbol federado.

Marca dio a conocer que la FIFA dividió por partes el informe: “Beso a Jennifer Hermoso, tocamiento de los genitales, cuando levanta por las piernas a Athenea y beso a Olga Carmona”.

Con respecto a la jugadora Jenni Hermoso, el máximo organismo argumentó que “es algo inaceptable. Besó a una jugadora del sexo contrario. Es el presidente y debe actuar y comportarse con un cierto nivel de responsabilidad. Rubiales no respetó el código de comportamiento. Uno es el presidente y la otra es la jugadora. La jerarquía y la superioridad quedó de manifiesto. Hay una presión en todo lo hecho. En el beso y después del beso”.

Después de que España conquistara el Mundial Femenil de futbol en Sidney, Luis Rubiales besó en la boca a la delantera Jenni Hermoso, provocando indignación a nivel internacional. La futbolista denunció un acto “machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento”, pero Rubiales lo describió como un beso “consentido”, antes de dimitir el 10 de septiembre.

Acusado de “agresión sexual” por la justicia, Rubiales es suspendido durante tres años por la FIFA de toda actividad vinculada al futbol a finales del pasado mes de octubre. Previamente, el pasado 26 de agosto había sido suspendido con carácter provisional.

En el caso cuando se tocó las partes íntimas, la FIFA indicó que es “un gesto del siglo pasado con tendencia misógina. España es un ejemplo de igualdad de género y que ese gesto no se puede consentir en una zona VIP con presencia de personalidades. Este gesto no se corresponde con la realidad de España. No convence las explicaciones dadas a un gesto sexista”.

La sentencia fue firmada por Jorge Iván Palacio, Anin Yeboah y Thomas Hollerer, miembros del Comité Disciplinario. Se basa en el artículo 13 de su Código Disciplinario.

¿QUÉ DICE EL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO DE LA FIFA?

“Toda persona que atente contra la dignidad o la integridad de un país, una persona o un colectivo de personas empleando palabras o acciones despectivas, discriminatorias o vejatorias (por el medio que sea) por motivos de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, orientación sexual, lengua, religión, posicionamiento político, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o por cualquier otro estatus o razón será sancionada con una suspensión que durará al menos diez partidos o un periodo determinado, o con cualquier otra medida disciplinaria adecuada”.

Luis Rubiales tiene el recurso de acudir al Comité de Apelación para rebajar la pena.

JENNI HERMOSO DECLARARÁ HASTA ENERO

La declaración de la jugadora Jenni Hermoso en el caso del beso forzado que le dio el expatrón del futbol español Luis Rubiales fue aplazada hasta el 2 de enero.

El juez a cargo del caso “ha trasladado al próximo 2 de enero, a las 10 horas, la declaración de la jugadora de la selección Jennifer Hermoso, inicialmente prevista para el martes 28 de noviembre”, indicó la Audiencia Nacional.