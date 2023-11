El matrimonio entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado fue uno de los más queridos dentro de la televisión mexicana. Sin embargo, su divorcio también fue muy sonado.

Al inicio, la más criticada por ello fue Ingrid Coronado, quien siempre se ha defendido de los comentarios negativos e incluso revelado algunas situaciones en su matrimonio que dejarían ‘mal parado’ a Fernando del Solar.

El conductor de televisión falleció el 30 de junio de 2022, y desde entonces el apellido de Coronado volvió a sonar gracias a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar con quien ha protagonizado diversas polémicas, la mayoría de ellas relacionadas con una propiedad en Cuernavaca.

“A mí me han atacado y me han dicho que soy la persona más mala del mundo; soy más tonta que mala, si hay algo que pudiera reprocharme es haber sido tan tonta (…) Yo no soy mala persona, tengo un buen corazón, por las personas que amo soy capaz de dar la vida y lo he demostrado”, dijo en una entrevista con Yordi Rosado a finales de 2022.

A pesar de que prefiere mantener su vida privada y no dar detalles sobre las diferentes situaciones legales que ha enfrentado en los últimos años, Ingrid Coronado ha realizado algunas declaraciones para demostrar que, a pesar de las adversidades, ha logrado salir adelante.

Inicio de su relación con Fernando del Solar

La relación entre Fernando del Solar e Ingrid Coronado se dio poco después de que él cancelara su boda y compromiso con quien entonces era su novia. Y fue por esta razón que la señalaron de haber sido responsable de que el conductor de TV no se casara.

“Empezaron a acusarme de un crimen que no había cometido: que me había metido en su matrimonio, que no se casó por mí (…) Yo decidí nuevamente ponerme con el pecho hacia las balas y no vi mal que él no saliera a defenderme, a decir que las cosas no fueron así”, dijo en la misma entrevista.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar iniciaron su relación tiempo después de que él cancelara su compromiso con otra mujer. (Foto: Imdb).

No obstante, ambos siguieron con su relación, tuvieron a su primer hijo juntos y posteriormente se casaron.



Fernando del Solar le pidió el divorcio y la culpó de su enfermedad

Uno de los procesos más difíciles que ha enfrentado Ingrid Coronado fue su divorcio de Fernando del Solar, mismo que inició cuando él le dijo tajantemente que ya no quería estar con ella.

Eso fue después de que ambos enfrentaran el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en 2012, en un proceso de quimioterapias donde, aparentemente, él ya no quería seguir el tratamiento. Un día acordaron que él iba a meditar las cosas para que todo mejorara en su matrimonio, pero no fue así.

“Quiero el divorcio, por tu culpa tengo cáncer, ya les dije a los niños que ya no voy a vivir con ellos y ya me voy”, le habría dicho Del Solar a su entonces esposa; agarró sus cosas y se fue.

“Mi corazón lo hizo pinole, no sé cómo explicarte (…) yo creí que me iba a morir”, señaló la conductora en entrevista con Rosado.



Críticas tras divorcio de Fernando del Solar

Después de que la conductora se separó del argentino, una serie de críticas en diversos medios de comunicación, revistas e incluso redes sociales cayeron sobre ella. Al menos, 12 portadas hablaban sobre la situación.

“Él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’ (…) ¿Cómo se puede abandonar a una persona que se va?”, se cuestionó.

La mayoría de ellas la señalaban de ‘haber abandonado’ a Fernando por tener cáncer, e incluso la acusaron de haberlo engañado, razón por la que supuestamente se habían divorciado.

“Me dijeron zorra, inhumana; en mi cumpleaños hicieron un trending topic que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’… No me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, agregó.



Charly López habló sobre relación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

También en diciembre de 2022, Charly López, quien fue el primer esposo de Ingrid Coronado y del que se divorció después de diversos problemas, habló sobre ‘lo que sabía’ de la relación que su expareja tuvo con Fernando del Solar.

Según la versión del exGaribaldi, decidió reunirse con Del Solar en un restaurante cuando comenzó el proceso de divorcio de los conductores de Sexos en Guerra (2002) para hablar sobre lo que Fernando estaba viviendo con Ingrid.

“Del Solar tenía una enfermera; dormía en otro cuarto porque mi ex no aguantaba los sonidos del oxígeno”, fue una de las cosas que López dijo en una entrevista con TVNotas.

Supuestamente, Fernando no había defendido a Ingrid de todas las críticas que le hacían porque, de acuerdo con la versión de Charly López, “todo lo que se dijo de ella tristemente era verdad”.



Pleito entre Ingrid Coronado y Anna Ferro

Tras el fallecimiento de Fernando del Solar en 2022, inició una polémica entre Ingrid Coronado y la expareja del conductor, Anna Ferro, por una propiedad en Cuernavaca donde él vivía con la maestra de yoga, pero que pertenece a la escritora.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, es un departamento que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ella (Anna Ferro) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, explicó la abogada de Coronado a Ventaneando en agosto de 2022.

Inicialmente, se habló de que Ingrid demandaría a Ferro para que desalojara el departamento de Cuernavaca, lo que no pasó en los primeros meses de la muerte de Fernando porque ella estaba enfocada en sus hijos.

Coronado dijo en una entrevista que habría intentado hablar con la viuda de su exesposo antes de llevar el tema a instancias legales, pero en junio de este año, al no obtener respuesta, señaló que tendría que hacerlo.

Bancarrota tras su divorcio de Fernando del Solar

En una reciente conferencia que dio Ingrid Coronado, habló sobre algunas de las dificultades que ha enfrentado en la vida, siendo la crisis financiera que enfrentó después de divorciarse de Fernando del Solar una de las más difíciles.

“Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible? Si a mí la abundancia me perseguía, si según era la consentida”, le dijo a su audiencia, que la escuchaba atentamente.

Ingrid Coronado vivió momentos complicados después de divorciarse de Fernando del Solar. (Foto: Instagram / @ingridcoronadomx)

A pesar de todas las situaciones que ha enfrentado por la relación que tuvo con Fernando del Solar, lo recuerda con cariño por ser el padre de sus hijos Luciano y Paolo.

“Lo recuerdo todos los días porque lo veo en mis hijos, mis hijos tienen cosas de él y, honestamente, lo que mis hijos tienen de él son las cosas que me llevaron a enamorarme de él”, reveló la escritora.