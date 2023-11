Los Enanitos Verdes hace un poco más de un año estuvieron de luto debido a la muerte de Marciano Cantero, vocalista de la agrupación, sin embargo, la banda decidió continuar con el proyecto que el cantante fundó.

Es por eso que han realizado una serie de conciertos para recordar a Marciano Cantero y dentro de unos días llegarán a la CDMX para ofrecer un show en memoria del cantante y cantar sus más grandes éxitos con sus fans mexicanos.



¿Cuándo y dónde se presentarán los Enanitos Verdes en CDMX?

Los Enanitos Verdes llegarán a México para ofrecer un concierto en la CDMX este 29 de noviembre en el Pepsi Center.

La hora en la que se espera dé comienzo el show de la banda es a las 8:30 PM.

¿Cómo llegar al Pepsi Center?

Para poder llegar al Pepsi Center, el cual se encuentra en Dakota s/n, Ciudad de México, Benito Juárez México, justo atrás del World Trade Center, por lo que si llegas en coche podrás estacionar tu auto ahí, aunque recuerda que tiene un costo.

Por otra parte, si llegas en transporte público puedes hacerlo por el metrobús de la línea 1, el cual recorre todo Insurgentes. Deberás bajarte en la estación Poliforum y después caminar alrededor de cinco minutos.

Si usas más el metro, te comentamos que la estación más cercana es Chilpancingo de la línea 9 (café).

Después deberás caminar sobre insurgentes hasta llegar al Pepsi Center o para evitar la caminata de aproximadamente 10 minutos puedes usar el metrobús, subirte en la estación Chilpancingo con dirección al Caminero y bajarte en Poliforum.



Probable setlist de los Enanitos Verdes en CDMX

A continuación, te dejamos la probable lista de canciones que interprete los Enanitos Verdes en su concierto.

Creo

La muralla verde

Guitarras blancas

Cordillera

Eterna soledad

Mejor no hablemos de amor

La mujer maravilla/ No me verás / Sos un perdedor

Noche cualquiera

Amores lejanos

Por el resto

Francés limón

Tus viejas cartas

Luz de día

Tu cárcel

Lamento Boliviano

Mariposas

El extraño del pelo largo