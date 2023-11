Adrián Rubacalva anunció este sábado su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de la designación de Santiago Taboada como precandidato único del Frente Amplio (FAM) a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En conferencia de prensa, el alcalde con licencia de Cuajimalpa dio a conocer su renuncia al partido y criticó a la dirigencia nacional del PRI y a su presidente, Alejandro ‘Alito’ Moreno, por “utilizarlo” y “traicionarlo”, ya que desde un inicio le habían prometido su apoyo para la candidatura.

“A Alejandro Moreno le dije y le digo hoy en los medios de comunicación: Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera en que me trataste”, lamentó Rubalcava.



Adrián Rubalcava se lanza contra ‘Alito’ y Taboada

En su cuenta de X, el político acusó a Moreno de informarle de la decisión a través de un mensaje de WhatsApp que, posteriormente, escaló a una conversación llena “de insultos y señalamientos”. De igual forma, acusó a la alianza de no cumplir con la promesa de que habría democracia en la contienda.

“A pesar de que siempre pedí acompañamiento de mi partido sobre esta situación, Alejandro Moreno siempre dijo que mi candidatura iba en primer lugar.”

“Me utilizaste y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mí, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI Nacional”, sostuvo en sus redes.

Rubalcava también reveló que le ofrecieron una senaduría rumbo a las elecciones 2024, pero aseguró que rechazó la oferta, pues no busca premios de consolación.

Sobre la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor, Rubalcava aseguró que él era el mejor posicionado en las encuestas, además de tener “las manos limpias, sin acusaciones, sin señalamientos”, a diferencia del panista, quien es acusado de tener presuntos nexos con el llamado cártel inmobiliario.

“No entiendo cómo se prestaron teniendo un candidato triunfador en una negociación en donde impulsarán a alguien que tiene vínculos con el crimen, que tiene imputaciones y que lamentablemente hoy en día sabemos que ya aquellos que han sido detenidos han reconocido su culpabilidad de la construcción de inmuebles irregulares”, sostuvo.

Sandra Cuevas refrenda su apoyo a Rubalcava

Quien también estuvo presente durante la conferencia con medios fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien tampoco fue considerada en el proceso interno del Frente Amplio por la Jefatura de Gobierno de la capital.

En un video compartido por la periodista Laura Brugés, Cuevas externó “su apoyo y amor” a Rubalcava y se negó a responder si ella también abandonaría el Frente en los próximos días.

“Cuentas con la Cuauhtémoc. El apoyo se hace de frente, siempre he sido frontal y yo lo vengo a decir abiertamente que tienes mi apoyo, tienes mi amor y tienes la Cuauhtémoc para que demos la lucha a donde la tengamos que dar (…) Rubalcava no está solo, cuenta conmigo, y vamos a seguir trabajando por esta Ciudad de México, declaró.