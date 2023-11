El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este miércoles 1 de noviembre de 2023 desde Palacio Nacional, lo acompañó Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y varios integrantes de su gabinete.

Plan general de reconstrucción para Acapulco y Coyuca

El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su mañanera presentado un plan de 20 puntos para reconstruir Acapulco y Coyuya de Benítez tras el devastador paso del huracán Otis por Guerrero.

“No están solos, cuentan con el apoyo del pueblo de México que siempre es muy fraterno, muy solidario, y desde luego, con el apoyo del Gobierno”, dijo AMLO al presentar su proyecto.

El plan es el siguiente:

1. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

2. Adelantar dos meses (desde el lunes 6 de noviembre) el pago de todos los programas sociales: pensiones, becas, apoyo a productores y pescadores, etc.

3. Incorporar a 10 mil jóvenes al Programa Jóvenes Construyendo al Futuro para realizar labores de limpieza, construcción y pintura. Recibirán como pago el equivalente a un salario mínimo.

4. Aumentará al doble el número de becas para estudiantes de nivel básico.

5. Se establecerán seis meses de prorroga en el pago de Infonavit, Fovissste y Seguro Social.

6. No se pagará el servicio de energía eléctrica hasta febrero de 2024.

7. Se entregará una canasta básica de 24 productos a cada familia de Acapulco (250 mil familias damnificadas). La entrega será cada semana por tres meses.

8. Se otorgará a todos los hogares de Acapulco 8 mil pesos para limpieza y pintura y entre 35 y 60 mil pesos para reconstrucción de viviendas.

9. A todas las familias damnificadas se les entregará un paquete de enceres domésticos: cama, estufa, refrigerador, ventilador y una vajilla.

10. Se entregarán 20 mil créditos a la palabra de 25 mil pesos, sin intereses, pagaderos a tres años, con seis meses de gracia en beneficio de pequeños comerciantes: dueños de talleres, fondas y otros prestadores de servicio.

11. El Gobierno Federal destinará del presupuesto público de este año 10 mil millones de pesos para el mejoramiento de servicios públicos: abastecimiento de agua, drenaje, alumbrado, hospitales, escuelas, mejoramientos de dos aeropuertos, etc.

12. No se cobrarán impuestos en Acapulco ni en Coyuca de Benítez hasta febrero de 2024: IVA, ISR, etc.

13. Se establecerán cuarteles de la Guardia Nacional en cada colonia de más de 10 mil viviendas para garantizar la paz y seguridad.

14. Nacional Financiera otorgará créditos sin intereses a pequeñas y medianas empresas.

15. La Secretaría de Hacienda apoyará con el pago de la mitad de los intereses a quienes soliciten créditos para restaurar hoteles y centros turísticos en Acapulco (377 hoteles).

16. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones destinará 218 millones de pesos de su presupuesto para rehabilitar la Autopista Acapulco-Chilpancingo y otras carreteras y puentes.

17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde y por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

18. Reconocimiento a los trabajadores de la CFE por su eficaz trabajo en casos de emergencia.

19. Reconocimiento a 19 mil soldados, marinos y elementos de la Guardia Nacional por su trabajo responsable de en esta emergencia.

20. Reconocimiento para los pueblos de Acapulco y Coyuya de Benítez.

Para cumplir con este plan, se destinarán es 61 mil 313 millones de pesos, indicó Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.



AMLO se compromete a ‘restaurar’ Acapulco en diciembre de 2023

Tras la presentación del plan, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tiempo que llevará la reconstrucción de Acapulco y si compartía el pronóstico de algunos empresarios que afirman que recuperación del puerto tardará hasta dos años.

“Yo pienso que menos tiempo. Hace una semana ocurrió esta tragedia y ya se restableció el servicio eléctrico casi en su totalidad. Pero va a depender de las inversiones que se hagan para restaurar la hotelería; pero las viviendas, los servicios públicos y el apoyo a la gente en diciembre ya se van a notar los cambios”, prometió AMLO.

“En diciembre vamos a estar terminando con lo público, pero la rehabilitación de hoteles llevará más tiempo. Queremos que para la Navidad sea distinto, que no sea una amarga Navidad”, añadió.



Gobierno mantiene cifra de muertos por Otis: 46 fallecidos y 58 desaparecidos

En tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, mantuvo la cifra de víctimas mortales tras el devastador impacto de Otis, que golpeó como huracán de categoría 5 las costas de Acapulco el pasado miércoles.

De acuerdo con la mandataria guerrerense, hasta el momento, se tienen conocimiento de 46 personas fallecidas y 58 desaparecidas.

Asimismo, señaló que 394 personas han sido localizadas con vida que no tenían contacto con sus familias.

“El huracán Otis fue un fenómeno de condiciones extraordinarias, que causó una devastación enorme en nuestro estado, un fenómeno sin precedentes que, hasta el momento, registra el lamentable fallecimiento de 46 personas; así como de 58 personas que se encuentran en calidad de no localizadas”, dijo la gobernadora.



Evelyn Salgado afirma que estaba en Acapulco durante impacto de ‘Otis’

En este contexto, Evelyn Salgado despejó dudas y aseguró que estaba en Acapulco la madrugada del miércoles 25 de octubre, cuando el huracán Otis impactó en las costas del puerto.

“Yo estaba ahí, incluso en redes sociales hay una transmisión en vivo alrededor de las 11:20 de la noche, yo estaba con mi hermana, estábamos en el carro y comentábamos que ya se estaban cayendo algunas ramas, que estaba lloviendo muy fuerte, que la población no saliera de sus casas, que se resguardaran. Estuvimos ahí, vivimos los estragos”, relató.

“Días antes, cancelamos las clases para todo el estado, suspendimos el segundo informe de gobierno y tuvimos una reunión con todos los presidentes (municipales) de la costa chica, de la costa grande para informarles de cómo estaba la situación. En ese momento era una tormenta tropical, pero después, en 12 horas, se convirtió en huracán categoría 5″, añadió.



AMLO celebra respuesta de ministra Norma Piña sobre ayuda a damnificados de Acapulco con recursos de fideicomisos

En otro tema, el presidente López Obrador celebró la respuesta de la ministra Norma Piña a la propuesta que hizo el propio AMLO de utilizar los recursos de 13 fideicomisos del Poder Judicial para ayudar a los damnificados de Acapulco tras el paso de Otis.

“¡Muy bien su respuesta! Claro que tenemos diferencias, pero tiene que prevalecer el interés del pueblo. Celebro lo que decidieron, que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos se destinen para apoyar a los damnificados de Acapulco, lo veo muy bien”, festejó AMLO.

En este sentido, el titular del Ejecutivo anunció que la secretaria de Gobierno, Luisa María Alcalde, solicitará una reunión con la ministra presidente y con legisladores para agilizar este proceso.



Mexicana atrapada en Franja Gaza ya logró salir del territorio controlado por Hamás

En plena conferencia matutina, la secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que Michelle Ravel -mexicana que se encontraba atrapada en la Franja de Gaza- ya logró salir del territorio controlado por Hamás y que en este momento está siendo atacado por el Ejército de Israel.

El mandatario mexicano interrumpió la sesión de preguntas y respuestas sobre el huracán Otis y el plan de reconstrucción y leyó la tarjeta que le envío la canciller:

“Urgente para informar al presidente. Me permito informar que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino a El Cairo, seguimos al pendiente con el embajador de México en Egipto”, leyó AMLO.

“Es una de las compañeras que estaban, ella era la doctora que estaba apoyando de Médicos Sin Fronteras, que apoyaba, sí, ya le esperan. Justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuando se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida. Ellas no eran rehenes, pero estaban en la Franja de Gaza”, detalló AMLO.