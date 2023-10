La carrera de Morena en Ciudad de México llega a instancias decisivas con Omar García Harfuch y Clara Brugada como punteros. El exsecretario de Seguridad en el Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una ventaja del 12% en las preferencias efectivas frente a la exalcaldesa de Iztapalapa, según una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio. La distancia entre ambos aspirantes se reduce a un 10% entre los encuestados que se identifican con Morena. El partido gobernante tiene previsto anunciar a los ganadores de la contienda interna el próximo lunes. También definirá cómo va a cumplir con los criterios de paridad aprobados esta semana por el Instituto Nacional Electoral (INE), la otra clave para determinar quién llegará a la boleta en las elecciones de 2024.

García Harfuch tiene un 43% de las preferencias efectivas entre la población en general, frente a un 31% de Brugada, de acuerdo con Enkoll. Más abajo está Hugo López-Gatell, que fue subsecretario de Salud en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con un 17%. Mariana Boy, excandidata a la Jefatura de Gobierno por el Partido Verde en 2018, cuenta con un 6%. El diputado Miguel Torruco, el último aspirante en sumarse a la contienda interna, tiene un 3%. A la pregunta de a quién prefieren los encuestados como candidato de Morena en la capital, un 13% respondió que ninguno y un 4% dijo que está indeciso. Las preferencias efectivas no toman en cuenta a quienes no se decantan por ninguno de los aspirantes ni a quienes no saben por quién votar.

Los porcentajes cambian ligeramente cuando se le pregunta a los votantes que apoyan a Morena. García Harfuch tiene el 44% de las preferencias efectivas, pero Brugada sube hasta el 34%. Son los únicos contendientes que mejoran sus resultados. López-Gatell baja al 16%, Boy se queda en un 4% y Torruco, en un 2%, según la casa encuestadora.

López-Gatell, al frente de la respuesta de México frente a la pandemia de covid-19, es el aspirante más conocido: un 73% de los encuestados lo conoce o ha oído hablar de él. Harfuch está cerca en el segundo puesto, con un 70% de conocimiento. Brugada es conocida por un 62% de los participantes de la encuesta. Torruco (28%) y Boy (20%) están más rezagados, de acuerdo con Enkoll.

López-Gatell es también el aspirante que despierta el mayor porcentaje de opiniones negativas: un 22% tiene una mala imagen de él. En contraparte, un 19% lo valora de forma positiva y un 29% dice que tiene una opinión regular. García Harfuch tiene una aceptación del 34%, el 22% contestó que regular y el 9% lo desaprueba. Brugada también tiene un saldo favorable entre la población: el 23% tiene una buena imagen; el 22%, regular, y el 11% la valora de forma negativa en la medición. Torruco y Boy aparecen más abajo al ser perfiles menos conocidos.

Enkoll también hizo una medición de atributos, con los parámetros que suele utilizar Morena en las encuestas para definir a sus candidatos. El criterio más peleado es la cercanía con la gente. Un 33% se decanta por Harfuch y un 30,8% considera que Brugada es más cercana. Otro parámetro disputado es si los encuestados creen que los aspirantes cumplen lo que prometen: un 27,8% apuesta por el antiguo jefe de la Policía y un 24% por la exalcaldesa.

Harfuch se despega en cuanto a conocimiento de la ciudad (un 46,7%), el atributo en el que sale mejor puntuado. Brugada tiene un 31,6% y López-Gatell está cerca con un 30,2%. Es el único que criterio en el que el médico supera la barrera de los 30 puntos porcentuales. Harfuch también aventaja cuando se le pregunta a los votantes si sería un buen candidato: casi un 45% dijo que sí. Brugada cuenta con un 31,6% de opiniones favorables. López-Gatell cae hasta el 18,5%, mientras que Boy y Torruco no superan el 10% en ese rubro.

En esta parte de la encuesta también se pregunta sobre si los participantes votarían o no por los aspirantes. Un 48,2% dijo que estaría dispuesto a votar por García Harfuch, un 32,6% lo haría por Brugada y un 24,4% por López-Gatell. También se presentan las respuestas sobre a quién prefieren los encuestados como candidato de Morena, pero en este caso las preferencias brutas (que sí consideran a los indecisos y a quienes contestaron ninguno). Un 35,5% prefiere a García Harfuch, un 25% a Brugada y un 13,6% a López-Gatell.

Fuentes de Morena anticipan un método muy similar de ponderación al que se utilizó en la encuesta para la carrera presidencial, en el que la pregunta más importante es a quién prefiere la gente, dejando la medición de atributos en segundo término. El dirigente nacional Mario Delgado ha pedido, sin embargo, no comer ansias y esperar a la presentación de resultados el lunes.

El INE aprobó esta semana que al menos cinco de las nueve candidaturas para Gobiernos estatales de todos los partidos deben ser para mujeres. El acuerdo para impulsar la participación de candidatas aún puede ser impugnado por las fuerzas políticas ante el Tribunal Electoral, pero se anticipa que los criterios de paridad sean determinantes en la decisión final de a quién postular, incluso al margen de los resultados de las encuestas.

Tal como están las reglas en este momento, cada partido debe explicar a las autoridades electorales cómo va a cumplir con los lineamientos sobre género, teniendo prohibido poner exclusivamente a mujeres en entidades donde son poco competitivos. Se les pidió considerar que si en las elecciones de 2018 postularon a un hombre para una gubernatura, busquen impulsar a una mujer, aunque esa regla no aplica a la inversa: un hombre no será necesariamente el candidato si en las votaciones anteriores la candidata fue mujer. Morena, al presentar los resultados de la encuesta una semana antes del inicio formal de las precampañas en la capital, será el primer partido que anuncie cómo va a aplicar esos criterios. También está previsto que lo haga el lunes.

La encuesta de Enkoll también pregunta con qué partido se identifica más la población, al margen de si votarían por él o no en las elecciones del próximo año. Morena tiene un 43% de las preferencias y su aliado, el Partido Verde, apenas un 1%. El Partido del Trabajo no puntúa, al menos en este ejercicio. El Partido Acción Nacional (PAN) es el segundo partido con mayor afinidad, un 22%. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un 7% en este rubro. Movimiento Ciudadano cuenta con un 3% y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), un 1%. El opositor Frente Amplio por México ―del PAN, el PRI y el PRD― tendría alrededor de un 30% de personas que se identifican con él, si logra unir a las bases de sus seguidores, aunque en este reactivo se midió a cada formación por separado.

Finalmente, la encuesta midió la aprobación de tres actores políticos de Morena. Claudia Sheinbaum es aprobada por dos de cada tres capitalinos y reprobada por un 31%, mientras que un 2% no sabe o no contestó. López Obrador tiene cifras similares, con un 65% de aprobación y un 33% que no lo aprueba en la capital, también con un 2% que no se pronuncia. Martí Batres, el jefe de Gobierno interino, tiene mucha mayor oposición: un 42% no aprueba su labor y un 40%, sí. Un 18% no supo qué contestar.

La medición se hizo a partir de 805 entrevistas a adultos en vivienda, entre el 19 y el 23 de octubre. Un 52% de las participantes son mujeres y un 48%, hombres. Enkoll señala que la muestra es representativa para Ciudad de México, a partir de una selección probabilística en diferentes etapas. El margen de error es del 3,5%.