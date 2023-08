Joaquín Moreno, agradecido con ‘El Tuca’; Cruz Azul busca un delantero

By

Tiempos de cambió se viven en La Noria y es por esa razón que tras la salida de Ricardo Ferretti de Cruz Azul, Joaquín Moreno habló como nuevo estratega celeste, asegurando que se hará cargo del conjunto cementero hasta terminar el Apertura 2023, aunque es consciente que su trabajo dependerá de los resultados en las canchas de juego.

“Agradecer la oportunidad que uno siempre anda buscando y tratando de aprovechar, agradecido por esa confianza, que a pesar de que he hecho algunos interinatos, pues se pretende dejarme todo el torneo, pero en palabras sabías de Ricardo (Ferretti), todos siempre estamos de interinos porque dependemos de los resultados. Pero contento con esto y comprometido con el reto que tengo y con el desafío de mi carrera que es consolidar algo para lo que me he preparado”, expresó.

Moreno destacó lo hecho por “El Tuca” Ferretti en su reciente etapa con La Máquina, afirmando que le aprendió mucho al timonel, al cual estima mucho.

“A mí me correspondió en su momento apoyarlo, estoy muy agradecido, es alguien a quién admiro mucho, al que se le puede aprender muchísimo, es alguien histórico y mis respetos para él, agradecerle que me permitiera colaborar con él, solicitó que yo estuviera, sólo tengo palabras de agradecimiento hacia Ricardo, es una persona con una gran categoría”, declaró.

Por último, el entrenador señaló que aún se busca contratar a un atacante que llegué a apuntalar la ofensiva del equipo, pero si eso no sucede, trabajará con los jugadores con los que cuenta.

“Es una necesidad que tiene el plantel, un centro delantero, al final está Diber (Cambindo), pero igual y buscaremos con un chico de la Sub 23 y sino, buscaremos como rotar en esa posición, conla directiva se habló que se buscará lo más pronto posible ese 9”, concluyó.