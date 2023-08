‘Tuca’ Ferretti rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul

Tras unos días de reuniones entre Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y los abogados de Cruz Azul, por fin llegaron a un acuerdo para el finiquito del estratega brasileño y, aunque este se va en buenos términos, no está tan contento con las formas y de la manera repentina en que terminó su paso por La Máquina, de hecho, no pudo despedirse de los jugadores, así lo reveló ante los medios de comunicación.

Fue algo repentino. Tal vez la forma, a lo mejor, hubiera sido un poco menos drástica, los jugadores naturalmente terminan el entrenamiento, se están bañando, se van, y yo me tengo que quedar más tiempo, planeando las cosas”, comentó Ferretti.

‘Tuca’ Ferretti también dio a conocer la manera en la que se dio su cese por parte de la directiva celeste, siendo Óscar ‘Conejo’ Pérez, en su función de director deportivo del club, quien fue el encargado de comunicarle la decisión.

Llega Óscar Pérez, me da la noticia y muchos de ellos dijeron: ¿qué onda, si acababa de entrenar? Y no pudimos despedirnos. Fue un poco rara la situación,que los jugadores jugadores también tuvieran la oportunidad, yo de agradecer el apoyo que tuve, de estos meses de parte de ellos, hubiera sido más agradable”, agregó.

Para ‘Tuca’ Ferretti, su cuerpo técnico y él mismo hicieron lo mejor que pudieron para que llegaran los resultados, por lo que agradeció el apoyo en estos meses y dijo no guardar rencores.

No muy buen sabor de boca, pero tranquilo. Tranquilo porque yo creo que puse todo de mi parte, junto con la gente que me apoyaba, los jugadores, les agradezco todo el apoyo que me tuvieron en estos meses y naturalmente me voy tranquilo. No estoy amargado, ni rencoroso, nada de eso”, concluyó.