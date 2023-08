Monterrey se queja de la Leagues Cup: ‘muy disparejo’

By

José ‘Tato’ Noriega, presidente Deportivo de Monterrey, indicó que los equipos mexicanos han sufrido contratiempos; espera que mejoren en la organización “porque no está nada bien”

El Monterrey suma más de ocho mil kilómetros recorridos en EU durante su participación en la Leagues Cup 2023. Tras su pase a Cuartos de final, los Rayados deberán viajar a California para jugar ante el LAFC, duelo que se adelantó un día.

“Si avanzamos después de LAFC, estoy seguro que iremos al otro lado del país, es una locura. Lo ha dicho alguien de peso como Pep Guardiola, estamos jugando con nuestra pieza más importante en este deporte que son los protagonistas. En este torneo específicamente ha estado muy disparejo y no solamente contra Monterrey, estoy hablando por todos los equipos mexicanos que han sufrido diversos contratiempos, producto de la injusticia, hay muchísimo por mejorar y ojalá lo hagan porque no está nada bien”, comentó José Antonio ‘Tato’ Noriega, presidente Deportivo de Monterrey.

Noriega dijo estar desilusionado, pero sobre todo preocupado de los cambios en el calendario y los viajes: “Estamos muy descontentos, desilusionados, muy preocupados, estamos muchos jugadores tocados y que se cambie una fecha de partido que estaba para el 12… Por ahí alguien me dijo que Tigres y nosotros, no lo he corroborado, en ese orden, somos los que más hemos viajado”.

“Ahora nosotros siguiendo vivos y yendo hasta Los Ángeles, vamos a acumular una cantidad de kilómetros que no se vale y va a ser el quinto partido, mientras que LA, estando en casa, con sus jugadores, yendo a comer todos los días a su casa, con sus familias, yendo al cine, descansando, y los nuestros están haciendo un esfuerzo enorme, me parece que falta muchísima organización, ser equitativos”, dijo.

El LAFC y el Monterrey se medirán el próximo viernes a las 8:30 de la noche, tiempo de la CDMX en el Rose Bowl.

RUTA DE MONTERREY EN LOS EU:

– Sandy, Utah (America First Field) / derrotó 3-0 al Salt Lake.

– Seattle (Lumen Field) / derrotó 4-2 al Seattle.

– Portland (Providence Park) / derrotó 1-0 al Portland.

– Houston (Shell Energy Stadium) / derrotó 0-1 a Tigres.

– Pasadena (Rose Bowl) / enfrentará a LAFC.