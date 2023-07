Checo Pérez da mensaje épico a sus detractores

By

Sergio ‘Checo’ Pérez ha estado envuelto en el ojo del huracán por sus últimas actuaciones en la temporada 2023 de la F1. Varios personajes se han sumado a la lista de sus detractores, a los que el mexicano les mandó un mensaje.

“El 90 por ciento de los pilotos se hundirían junto a (Max) Verstappen. Si no eres mentalmente fuerte, no puedes estar en Red Bull. No deben subestimar la presión bajo la que se encuentra uno aquí”, dijo ‘Checo’ Pérez en entrevista para Mundo Deportivo.

El tapatío había encadenado cinco Grandes Premios sin avanzar en la Q3 y en Hungría rompió ese maleficio. El piloto de Red Bull suma seis jornadas sin ocupar ya sea el primero o segundo puesto. En las últimas seis carreras registra dos terceros lugares, en Austria y Hungría.

Ante este panorama, varios personajes se habían pronunciado sobre que el lugar del mexicano en Red Bull no está garantizado debido a su capacidad al volante en uno de los autos más rápidos de la temporada.

“Red Bull es un equipo en el que si tienes una mala sesión tienes cinco pilotos en la mira. Es la presión constante de la prensa. En estos tres años nunca antes había visto en ningún otro equipo… Con Ferrari, Aston Martin, Mercedes, el nombre del equipo, todos sus pilotos han tenido malos momentos, pero está bien. No es como Red Bull, tienes un mal momento y tienes que dejar el equipo”, añadió el mexicano.

‘Checo’ Pérez tiene contrato con Red Bull hasta 2024 y suma 13 años en la Fórmula Uno.