Derrapa la Operación Huipil

Circula en redes un video en el que aparece la precandidata de la Doble X quebrando a garrotazos una piñata que lleva el logotipo del PRI. La hace pedacitos. Se sabe que la abanderada de la Operación Huipil de Claudio X. González no tiene una buena relación con Alito Moreno, quien, por otro lado, no quisiera tomar una decisión que provoque otra desbandada como la reciente en la que se fueron Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu. Por añadidura, el priísmo tradicional no ve con buenos ojos a la ex vendedora de gelatinas, no le gusta la idea de que vaya a ser postulada en lugar de una ameritada militante como Beatriz Paredes, con amplia experiencia en gobierno. Incluso no simpatiza con que desplace a Enrique de la Madrid, que fue secretario de Turismo.

Por otro lado, los ultras de la derecha también rechazan a la candidata de la Doble X. El líder de Frena, Gilberto Lozano, subió otro video a redes sociales. En la primera parte aparece Xóchitl asegurando que nunca ha recibido un contrato del gobierno, y en la siguiente se contradice. Admite que recibió millones de Fox, de Calderón, de Peña Nieto y de la actual administración. A su vez, Santiago Creel afirma que no declinará a su favor, seguirá en la pelea por la candidatura del Frente Amplio. El presidente López Obrador ya esquivó mencionar a la Doble X en la mañanera de ayer. Falta que lo culpen si su efervescente, pero engañoso ascenso se viene abajo.

Fue una frustración para el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, la audiencia ante el juez de ayer. Esperaba que se finiquitara un arreglo por 10.7 millones de dólares como reparación del daño en los expedientes de Agronitrogenados y Odebrecht. Sin embargo, la suma fue aumentada a 30 millones. El juez de control federal Gerardo Alarcón López decidió que la audiencia se posponga al 31 de agosto. Miguel Ontiveros, el abogado del ex funcionario, dijo que es un embate por parte de las autoridades del cual se deben defender. Parece que el gobierno, en vez de proteger, quiere intimidar a Emilio Lozoya pidiéndole 30 millones de dólares, y sometiéndole a prisión preventiva, manteniendo su calidad de testigo colaborador. Esto es insostenible, señaló. Debe ser una experiencia terrible cada día que pasa en prisión para el personaje que hasta hace pocos años llevaba una vida de vino y rosas.

El automóvil chino, después de un tropiezo inicial, gana mercado en México. Una de cada 100 unidades vendidas lleva sus marcas. Varias armadoras han puesto a la venta 31 modelos. JAC Motors, MG Motor, Chirey, BAIC y Changan. La marca MG originalmente es británica, todavía circulan modelos antiguos de su coche deportivo que hicieron famosos personajes del celuloide como James Dean. El mercado, en el segmento de autos de bajo precio, fue dominado por muchos años por Volkswagen y Nissan, ahora tienen a un competidor importante.

Owuraka Koney forma parte de un grupo de élite en Wall Street que previó el potencial de crecimiento de Tesla, incluso antes de que saliera a bolsa de valores. Tuvieron fe en la genialidad de Elon Musk. Koney tenía sólo 25 años cuando se topó con la novedad de los vehículos eléctricos mientras investigaba otras oportunidades para su empresa Jennison Associates. Se sintió impresionado con la visión de Tesla y logró convencer a sus colegas de Jennison de apostar por el auto eléctrico. Una docena de años y 14 mil 800 por ciento de crecimiento del valor de sus acciones, la compañía de inversiones de Koney construyó una posición en Tesla cuyo valor se calcula en 5 mil 900 millones de dólares.

¿Ahora también dirán que Rosario Robles ha puesto a temblar a AMLO con su regreso a la política? Digo, porque en la oposición ya cualquier parásito lo toman como liderazgo político en contra de la 4T. Seguramente será la próxima coordinadora de los senadores del PRI o del PRD.

