“La tecnología es un instrumento, pero no la solución”, expresó Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura de Moren para 2024, sobre el Plan Ángel, la propuesta de Marcelo Ebrard para combatir la inseguridad en México.

Desde Tabasco, la única mujer de los seis aspirantes a la coordinación nacional de los comités de defensa de la 4T dijo que todavía no es tiempo de estar presentando propuestas, por lo que guardará las suyas para cuando llegue el momento adecuado de darlas a conocer.

“Pero sí podemos decir en mi experiencia con lo que hicimos en la Ciudad de México: No todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la inteligencia y la investigación. La tecnología es un instrumento, pero no la solución”, expresó.

Cuestionada acerca de si este plan del exsecretario de Relación Exteriores es una violación a los acuerdos nacionales de su partido, insistió en que “hay tiempo después para las propuestas”.

¿Qué propone el Plan Ángel de Ebrard?

El excanciller presentó esta semana su propuesta para conseguir al “México más seguro de la historia” mediante la combinación de ocho tecnologías de vigilancia.

“He diseñado en función de los viajes que he hecho a todo el mundo. He estado en todos los países importantes del mundo, y en cada uno he preguntado: ‘¿Qué funciona aquí? ¿Qué tecnología tienes aquí? ¿Por qué tienen ustedes esta seguridad?’”, dijo el lunes pasado.

De acuerdo con el excanciller, su propuesta no implicaría un gasto extra en el Presupuesto de Egresos, pues se puede financiar con los recursos que son asignados a las tareas de seguridad.

Las ocho tecnologías incluidas en el Plan Ángel son:

Reconocimiento facial

Identificadores sobre disparos de armas de fuego

Detectores de armas por patrones de movimiento y reconocimiento morfológico de la delincuencia

Rastreadores de vehículos y uso de drones

Cámaras inteligentes

Inteligencia Artificial

En la encuesta de El Financiero aplicada en junio, Ebrard se ubica como el segundo aspirante de Morena con más apoyos, con 20 por ciento, solo detrás de Sheinbaum, quien tiene un respaldo de 28 por ciento.

Cuando se le preguntó a las personas que se identifican como morenistas a qué aspirante prefiere, 49 por ciento se decantó por la ex jefa de Gobierno, mientras que solo 18 por ciento dijo que votaría por el exsecretario de Relaciones Exteriores.