Mexicolectivo: futurismo con estilo

La inclusión del ex rector priísta José Narro Robles no debería ser motivo para formarse una primera impresión desfavorable sobre la nueva agrupación Mexicolectivo. Hay personajes de todas las filiaciones políticas, aunque es notoria la presencia del líder del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Reúne a pocos empresarios, algunos deportistas y numerosos profesionistas. Podría decirse que los identifica un factor: no están satisfechos con el gobierno de la 4T y uno que otro son abiertos opositores, como el ex ministro de la Suprema Corte, José Ramón Cossío y el ex procurador general de Justicia, Ignacio Morales Lechuga. A despecho del feminismo de moda predominan los varones, aunque están afiliadas Josefina Vázquez Mota y la omnipresente candidata Dos X, Xóchitl Gálvez. La agrupación dice que en los meses recientes trabajó en la formulación de un proyecto de nación que abarca temas fundamentales: seguridad, salud, educación, etcétera.. Su propósito es entregarlo a los candidatos presidenciales. Es una estilo fino de hacer futurismo. Vale mencionar que, por separado, Morena integró un comité para elaborar el programa de su candidato y el Frente Amplio se lo encargó a José Ángel Gurría e Ildefonso Guajardo. No será vano el trabajo de Mexicolectivo porque ¡qué casualidad! MC no tiene plan. Faltan las propuestas de las poderosas asociaciones empresariales.

Pagar por no matar

El editorial de ayer de La Jornada dijo algo que tenía que decirse: la revuelta de Chilpancingo contó con el apoyo de la base social. La gente salió a la calle para proteger a presuntos mafiosos. Se ganan a las comunidades dando empleos bien pagados y haciendo obras sociales. Esta situación se ha visto en Sinaloa y otras partes de la República. En Colombia, el presidente Gustavo Petro propone un programa que consistiría en pagar unos 4 mil pesos mensuales a los jóvenes para alejarlos de la violencia. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar, expone, pero tanta crudeza lastimó a algunos sectores de la opinión pública. Con otro esquema, el programa ya existe en México pero los índices del crimen no bajan todavía sustancialmente.

Supermercados

Las remesas, el aumento de sueldos y las ayudas sociales se reflejan en las ganancias del sector privado. Reporta la Antad –la asociación que aglutina a supermercados y almacenes– que en junio subieron sus ventas 12.4 por ciento, en comparación con el año pasado. Las ventas ascendieron a 720 mil 700 millones de pesos. Apenas vamos en el séptimo mes del año, no tendrán dificultades para rebasar el billón de pesos. Eso, sin contar que Walmart reporta sus ventas por separado. No lo admitirán nunca pero les está yendo mejor con el gobierno de izquierda que en los años del neoliberalismo.

Va para largo

Hay una noticia tranquilizadora para quienes andan preocupados por la inversión de Pemex en Deer Park y Dos Bocas: el futuro del petróleo no tiene un final cercano. Se espera que la demanda mundial de energía aumente 23 por ciento de nuestros días a 2045, declaró el secretario general de la OPEP, Haitham Al-Ghais, y agregó que se necesitarán todas las fuentes –petróleo y gas incluidos– para satisfacer esa creciente demanda.

Sólo en la industria petrolera deberán invertirse 500 mil millones cada año, señaló. No sería una sorpresa que el próximo gobierno de México tuviera que construir otra refinería para ya no volver al esquema de la importación de gasolinas.

Twitterati

A lo largo de los últimos meses, Televisa pasó de invisibilizarme a golpearme diariamente. Yo, al igual que nuestro presidente López Obrador, tampoco tengo claro qué traigan, pero lo que sí sé, porque lo aprendimos de él, es que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa.

@adan_augusto López Hernández

