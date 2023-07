Puebla de Zaragoza.- El Instituto de Ciencias Jurídicas, la Universidad Leonardo Da Vinci en coordinación con el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas (CONAPA) y el Ayuntamiento de los Reyes de Juárez, Puebla, presentaron los talleres: Prevención de Delitos en Contra de Periodistas y Literatura y Violencia.

Estos trabajos fueron dirigidos a hombres y mujeres periodistas así como a servidores públicos de ese municipio. Los talleres fueron impartidos por el escritor David Flores Heredia y el penalista Luis Jiménez, ambos con una extensa trayectoria en materia de prevención de delitos en contra de Periodistas, mientras que el escritor y periodista peruano David Flores Heredia, autor de: “Ya, ya, ya… Yo habilito tres maquinas” impartió el taller de Literatura y Violencia, destacando nuevos estilos literarios en la construcción de las historias periodísticas.

Durante la inauguración de los trabajos el Alcalde Manuel Herrera Ponce, manifestó que nadie debe acostumbrarse a la violencia y menos los periodistas cuando su única labor es una de las más loables, la de informar.

Herrera Ponce hizo un llamado a los servidores públicos y a la ciudadanía a respetar la libertad de expresión de los periodistas y a protegerlos si es necesario.

Cabe destacar que en este municipio existe el antecedente de dos regidoras agresoras de periodistas, se trata de la regidora por el Partido Acción Nacional (PAN) Karina Chávez Martínez, de la Comisión de Educaion, Deportes y Cultura del municipio de Los Reyes de Juárez y por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luisa Ramos Martínez, de la Comisión de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud del municipio Los Reyes de Juárez de la actual administración 2021-2024 mismas que ya fueron denunciadas por amenazas en contra de cuatro periodistas de la región; sin embargo, pese al exhorto a las mesas de trabajo: Prevención de Delitos en Contra de Periodistas, ambas regidoras no se presentaron y sin embargo no cesan los ataques en contra de los comunicadores vía redes sociales.

Manuel Herrera Ponce, alcalde de este municipio, reiteró el respeto al ejercicio periodístico de los periodistas en la región y condenó que los periodiatas sean objeto de amenazas y hostigamiento en su labor. Enfatizó que los medios deben ser críticos y éticos porque sin medios y sin periodistas la sociedad no avanza.



Por su parte, en entrevista, el Doctor Germán Molina Carrillo, rector del Instituto de Ciencias Jurídicas, festejó que existan administraciónes municipales que salvaguarden y se preocupen por capacitar a sus servidores públicos como a los periodistas, principalmente en los municipios donde se han recrudecido las zonas de silencio. Sin duda, – dijo Molina Carrillo-:esto coadyuva a salvar a periodistas. “México es uno de los países más peligrosos para el periodismo” y los periodistas poblanos deben tener todas las herramientas necesarias para fortalecerse en su trabajo como sus derechos

Además, Germán Molina, rector del Instituto de Ciencias Jurídicas, condenó los hechos en Nayarit. Lamentó que de la noche a la mañana este estado se haya convertido en una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo y como muestra la desaparición de tres periodistas este fin de semana, además del asesinato del periodista Luis Martín Sánchez, corresponsal de la Jornada en Tepic.

Por su parte, el anfitrión de los talleres, Manuel Herrera Ponce, Alcalde de los Reyes de Juárez, puntualizó en entrevista, que si los servidores públicos no trabajan y no cumplen su compromiso con la ciudadanía, los periodistas están obligados a hacer ver a la población las malas acciones de cada servidor público, principalmente, que el pueblo tenga conocimiento qué se hace con su dinero. Si los servidores públicos no se presentan a trabajar esto se debe dar a conocer. Mal harían los periodistas si no se le informa a la ciudadanía con ética y profesionalismo.

En estos talleres acudieron periodistas y comunicadores del triángulo rojo como Tecamachalco, Tochtepec, Acatzingo, Ciudad Serdán, Tehuacán, San Martín,

Tepeaca, Tlacotepec, Acajete, Tlacotepec de Benito Juárez, Yehualtepec, Amozoc, Libres, Nopalucan, San José Chiapa, el Seco y los municipio de Santo Tomás Hueyotlipan de Madero Mixtla, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Izucar de Matamoros.

Por último, en un receso intermedio, Manuel Herrera Ponce conminó a los medios nacionales y a la ciudadanía en general a asistir al evento internacional agrario que tendrá lugar en el municipio de los Reyes de Juárez.