El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los aspirantes a la candidatura de Morena no recurrir al uso de espectaculares, una estrategia que considera característica del bloque de oposición.

“Ojalá no lo hagan que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual, no sé si los estén contratando pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente”, recomendó esta mañana en conferencia de prensa.

En los últimos días han surgido múltiples reclamos por transparentar el origen de los recursos empleados para financiar estos anuncios, los cuales se pueden observar en diversas avenidas a lo largo y ancho del país a pesar de violar lo estipulado en las leyes electorales sobre el uso de propaganda en tiempos de precampaña.

El senador con licencia, Ricardo Monreal, incluso envió una carta al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que solicitó moderar el exceso de publicidad y evitar incurrir en la violación de los acuerdos adoptados por el Consejo Nacional de Morena en junio, cuando se establecieron las reglas para participar en la contienda por la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, otra forma de llamar al puesto del candidato o candidata que participará en las elecciones federales del 2024.

“He recorrido buena parte del territorio nacional y en cada uno de los lugares que visito, así como en las carreteras y calles por las que transito, me consta la colocación de miles de anuncios espectaculares y de bardas pintadas, así como la distribución de objeto utilitarios con nombres e imágenes de algunos aspirantes. La inequidad es una fuente de reclamo en todo proceso que se presuma democrático”, señaló el también aspirante y propuso remover la promoción personalizada instalada en los últimos días.

Sobre esto último, López Obrador dijo es una decisión que dependerá de cada aspirante pero insistió en que existen otras formas de promocionarse que generan un mayor número de simpatizantes, como las giras por diferentes estados del país, que por cierto, es uno de los pasos que deben seguir las “corcholatas” de Morena antes de que se lleven a cabo las encuestas que definirán al triunfador o triunfadora del proceso.

En los recorridos, que iniciaron el 19 de junio y concluirán el 27 de agosto, los aspirantes deben realizar asambleas informativas para dar a conocer sus propuestas sin descalificar a sus contrincantes y sin emplear recursos públicos para publicidad. Para sufragar sus actividades, el comité del partido autorizó un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios el cual debe ser destinado exclusivamente a viáticos, transporte, alimentación, hospedaje y logística de eventos.