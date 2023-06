‘Checo’ Pérez estalla contra el sistema de la F1: ‘tan malo’

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no se guardó nada tras quedar eliminado en la Q2 del Gran Premio de Austria 2023. Por otro lado, reveló que no está al cien por ciento

Tras quedar eliminado en la Q2, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez estalló contra el sistema de la F1 sobre los límites de pista y aseguró que “es tan malo” que no consideraron algunas circunstancias que sucedieron en la calificación del Gran Premio de Austria 2023.

“Teníamos un problema de comunicación porque pensábamos que era en el 9, pero de hecho era en la entrada a la 10. Una vez que nos lo dijeron tomé mis precauciones y en la última parte de la calificación venía en una muy buena vuelta y de repente me sale (Alexander) Albon y pierdo todo el agarre y me voy derecho y no pudieron considerar. Su sistema tan malo que tienen para poder considerar lo que pasó”, dijo ‘Checo’ Pérez a los micrófonos de Fox Sports.

El tapatío reiteró su molestia con el sistema, luego que en la Q2 le quitaron tres vueltas por exceder el límite de la pista, por lo que el próximo domingo saldrá en la posición 15.

“Es un sistema, hay una persona en la computadora viendo, a puro tacto visual, y no consideran nada absolutamente. Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon en mi vuelta y al final me sacan de la Q3”, agregó.

Sergio Pérez se ausentó ayer por un problema de salud, aunque no se reveló su padecimiento. Este viernes, el mexicano aseguró que no se encuentra al cien por ciento.

“No me siento muy bien, no estoy al cien por ciento, pero aún así teníamos un gran auto para tener una muy buena calificación y desafortunadamente este sistema que no considera nada”, apuntó.