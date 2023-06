La conductora Talina Fernández murió a los 78 años este 28 de junio, luego de una enfermedad que avanzó rápidamente. Hace un mes comenzó con malestares y esta mañana se dio a conocer que ‘La dama del buen decir’ se encontraba en un hospital de la Ciudad de México.

“Gracias por sus mensajes y sus oraciones”, publicaron en la red social oficial de la presentadora de televisión, poco antes de que se revelara su muerte.

Hace unas semanas, la mamá de Mariana Levy comentó en encuentros con medios de comunicación que no se sentía bien de salud y no lograban encontrar la causa de su malestar general, ya que sentía fatiga extrema y debilidad:

“He estado malita de salud. Estoy con varios médicos diferentes y no le atinan. Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada… Estoy como aguada”.



¿Qué le pasó a Talina Fernández?

Aunque en un inicio no se había revelado su diagnóstico, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró hace unas horas en De Primera Mano que Talina Fernández fue internada por un cuadro grave de leucemia, es decir, cáncer en la sangre, y se encontraba en terapia intensiva:

“Estoy en condiciones de informar que nuestra querida Talina está viviendo sus últimos momentos de vida”, señaló el conductor, quien agregó que el hijo de Fernández le había compartido dicha información.

Más tarde, su hijo Coco Levy informó en un encuentro con medios de comunicación que estaba en condición crítica:

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto, empezó con una debilidad hace un mes, se tornó en una cosa que creo que se llama mielosis displásica y terminó siendo leucemia, hizo que su sangre ya no funcionara. Entonces empezó a tener unos dolores muy terribles por los que acabamos aquí en el hospital… Ya no se pudo… llegó el momento en que se degeneró más, estamos en últimos momentos”.

De acuerdo con su hijo Coco, en los últimos días, Talina tuvo despertares intermitentes en los que recobraba la consciencia para decir que amaba a alguien, para dar un beso, tomar una mano: “así ha estado, así ha sido y esa va a ser nuestra Talina Fernández para siempre”.

¿Qué son los síndromes mielodisplásicos?

De acuerdo con Mayo Clinic, los síndromes mielodisplásicos son varios trastornos causados por células sanguíneas mal formadas o que no funcionan correctamente; son consecuencia de resultados incorrectos en la médula ósea, el material esponjoso de los huesos en los cuales se generan las células.

En un correcto funcionamiento, la médula ósea genera células nuevas que maduran con el tiempo, pero quienes tienen estos síndromes no tienen este proceso y éstas no maduran, sino que mueren en la médula o al entrar al torrente sanguíneo.

En este modo, hay más células defectuosas que sanas y causan fatiga por poca presencia de glóbulos sanos, es decir, se presenta anemia, infecciones y sangrados.

En dicho sitio de salud se explica que la persona con este padecimiento no suelen tener síntomas al principio y conforme avanza presentan:

Fatiga

Falta de aire

Palidez inusual, la cual se causa por anemia (recuento sanguíneo bajo).

Hematomas o sangrados inusuales

Pequeñas manchas rojas debajo de la piel.

Infecciones frecuentes debido a bajos niveles de glóbulos blancos.

Mayo Clinic agrega que hay varios tipos de estos síndromes y son factores de riesgo tener más de 60 años, haber tenido tratamientos con quimioterapia o radiación o exponerse a sustancias como benceno. Además, se pueden presentar complicaciones como mayor riesgo de padecer cáncer.:

“Algunas personas con síndromes mielodisplásicos con el tiempo pueden desarrollar cáncer de médula ósea y de las células sanguíneas (leucemia)”.