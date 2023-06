Mexicano Diego Balleza anima a deportistas a abrir su Onlyfans

El clavadista Diego Balleza animó a más deportistas, mayores de edad, a abrir su Onlyfans porque no es malo, no se promociona ninguna droga, “simplemente es tu cuerpo trabajado”.

“Subo todos los días una foto o si acaso dejo pasar un día, pero siempre estoy pendiente de subir fotos y estar en contacto con los suscriptores, estar mensajeando. Digo, se me hace difícil estar con todos, pero trato de ser orgánico y natural, que muchos no lo hacen. Trato de quitar esa brecha y tabú de que es malo. No sé si sea el único deportista mexicano que tenga Onlyfans, desconozco. Si quisiera animar a deportistas, obviamente a mayores de edad, a que abran su Onlyfans, no es malo, simplemente es tu cuerpo trabajado, no estás promocionando ninguna sustancia mala, ninguna droga, simplemente es tu cuerpo. En Europa, deportistas, medallistas olímpicos tienen su Onlyfans”, mencionó Diego Balleza, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en entrevista para el noticiero de Imagen Noticias.

El pasado 9 de marzo, Diego Balleza, abrió su cuenta de Onlyfans ante el retiro de la beca como deportista y para poder conseguir recursos.

“Me ha ido muy bien. Lo abrí el 9 de marzo y he tenido buena aceptación, hay críticas buenas y malas, eso no lo puedes cambiar”, apuntó el graduado en Administración.

El clavadista neoleonés participará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y en el Campeonato del Mundo.

“Tenemos dos competencias a la vuelta de la esquina. Los Juegos Centroamericanos es el uno y tengo buenas expectativas, voy por tres pruebas, que son los individuales, sincronizados y mixtos. Creo que se puede encontrar una medallita. Del 10 al 24 de julio el Campeonato del Mundo, que es el primer selectivo a Juegos Olímpicos, si ganamos medalla tenemos 10 pases para México para Juegos Olímpicos”, indicó Balleza Isaías.