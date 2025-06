En medio del reciente revuelo por el estreno de la serie biográfica “Chespirito: Sin querer queriendo”, ha resurgido en redes sociales una entrevista del año 2004 que vuelve a poner a Florinda Meza en el centro de la controversia.

En el antiguo registro, emitido en el programa chileno Pasiones (TVN), la actriz habla abiertamente sobre los comienzos de su relación con Roberto Gómez Bolaños y lanza comentarios que no han pasado desapercibidos entre los internautas.

La entrevista, ahora viralizada nuevamente, muestra a Florinda Meza junto al propio Chespirito, relatando cómo surgió el romance entre ambos. Según contó, el vínculo no fue inmediato y requirió años de insistencia por parte del comediante.

“Cinco años de andarme persiguiendo y medio conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso”, expresó Meza, recordando el inicio de su historia de amor.

Por su parte, Chespirito compartió que solía enviarle flores, poemas y dibujos con la intención de conquistarla. Sin embargo, Meza explicó que no fue fácil ceder a sus encantos debido a lo que ella consideraba “defectos” en la vida del actor.



Los 7 defectos de Chespirito

“El tenía siete grandes defectos. Seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siéndolo, eran un problema”, dijo sin rodeos.

También aseguró que el actor era muy infiel en su matrimonio, y que por eso se resistió a involucrarse sentimentalmente con él durante mucho tiempo: “No quería ser una más en su lista”.

Aunque Gómez Bolaños intentó suavizar el tono en vivo, defendiendo a su familia y diciendo que sus hijos eran maravillosos, Meza se mantuvo firme y no se retractó de sus palabras.

“¿Cómo defectos? Tengo seis hijos, son maravillosos. ¿Cómo puede pensar uno que son defectos?”, le cuestionó Chespirito, sin lograr cambiar el rumbo de la conversación.

El revuelo generado por estas declaraciones, recuperadas por los usuarios tras el estreno de la serie, ha encendido el debate en redes, especialmente entre los admiradores de Chespirito y su legado. Mientras algunos defienden a Florinda por hablar con honestidad sobre una relación compleja, otros la critican por referirse de forma negativa a la familia del actor.