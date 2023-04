El actor y comediante mexicano Luis de Alba, también conocido como ‘El Pirruris’, lamentablemente sufrió un nuevo accidente en su hogar que le dejó un gran ‘moretón’ en uno de sus párpados y otro en una de sus piernas.

Luis de Alba compartió este miércoles un video para comentar a sus seguidores que tuvo una caída durante la mañana en su propia casa debido a que estaba a oscuras y no se percató bien dónde pisaba.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni donde andaba. Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida…”.

¡Ay nooooooo! Se nos cayó Luis de Alba y se dió tremendo porrazo . Afortunadamente ya fue atendido y lo más bello es que el buen amigo nunca pierde su buen humor. ¡Ánimo querido Luisito! pic.twitter.com/8wsNRfrI2D

¿Qué problemas de salud tiene Luis de Alba?

Desafortunadamente esta no es la primera vez que el comediante sufre un accidente, ya que en septiembre de 2021 tuvo una caída en plena entrevista con un programa de Monterrey; debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura periprotésica del fémur derecho.

Desde entonces, Luis de Alba debe moverse en silla de ruedas para recorrer distancias largas, por recomendación de los médicos, para evitar fatigas y más daños en la zona operada.

Apenas hace unas semanas, a mediados de marzo de este año, se quejó del personal del aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas por no proporcionarle una silla de ruedas para trasladarse dentro de las instalaciones.

Sus compañeros Alejandro Suárez y Bettina Salazar que viajaban con él, fueron a solicitar la silla ante el personal, quienes les indicaron que tenía que acudir el discapacitado.

“Es absurdo. Pésimo. Es la primera vez en mi vida que después de los accidentes que he tenido, que no hay sillas de ruedas para los que somos discapacitados”, comentó esa vez Luis de Alba al programa De primera mano de Imagen TV.

El autor de la frase “baila tango, masca chicle, pega duro y tiene viejas a montón” también sufrió cáncer de hígado, sin embargo, se curó sin necesidad de recurrir a quimioterapias, medicamentos fuertes ni trasplante, sino gracias a la detección oportuna de la enfermedad y a la programación neurolingüística que le recomendó un amigo.

“Me operaron, ya no había nada, yo ya lo sabía, el doctor incrédulo decía: ‘No puede ser, te moví, te vi todo y ya no estaba’”, contó a De primera mano. “Me operaron en el Hospital Civil, operan en muchos lados, pero ahí hay confianza, no me saltó de ninguna lista”.