Uno de los grandes amigos de Julián Figueroa, quien falleció el pasado 9 de abril, fue José Eduardo Derbez, pues desde pequeños se conocen, por lo que compartió cómo se siente tras el fallecimiento del joven cantante.

Fue durante un encuentro con distintos medios de comunicación que el hijo de Eugenio Derbez compartió que siempre convivieron mucho, pues su mamá Victoria Ruffo y Maribel Guardia tanbién tienen una gran amistad.

“Teníamos una bonita amistad, platicábamos seguido (…) Nos íbamos mucho de fiesta juntos, se quedaba en mi casa, me tocó muchas veces que me decía: ‘Habla tú con mi mamá para que me deje quedarme otro día’. Fuimos a muchas cenas”, mencionó.

Sin embargo, cuando el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia se casó y se convirtió en papá junto a Imelda Garza, dejaron de frecuentarse, pues Julián pasaba mucho tiempo como padre de familia, aunque seguían platicando.

José Eduardo mencionó que estaba en Argentina filmando un proyecto cuando se enteró de la muerte del también actor. “Fue muy duro” por la gran amistad que tenían, de acuerdo con lo que dijo ante la prensa.

José Eduardo Derbez dice que le tiene miedo a la muerte

El fallecimiento de Julián Figueroa a los 27 años generó conciencia en muchas figuras del espectáculo como Erika Buenfil y ahora José Eduardo Derbez, quien compartió que le tiene miedo a la muerte.

“No me gusta mucho pensar en la muerte, sí soy una persona que le tiene miedo; esas personas que dicen ‘yo no le tengo miedo’ pues yo sí le tengo miedo. Pero pues creo que (hay que) disfrutar cada día intensamente, gozarlo, decirle a la gente que quieres que la quieres, abrazarlos, porque tú no sabes qué va a pasar o si mañana vas a estar o no”.

Sobre el tema, dijo que él no se imagina vivir sin sus padres, por ejemplo, aunque apuntó que es ‘lo normal’ que uno como hijo vea a sus papás trascender. “Espero que para eso falten por lo menos 50 años”, dijo entre risas.